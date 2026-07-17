Katastrofa v obľúbenom Turecku: More vyplavuje hnus a zápach, problém s čistotou priznali už aj domáci

ANTALYA - Turecko patrí už dlhé roky medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie, kam Slováci a Česi cestujú za špičkovými službami a čistým morom. Tohtoročná sezóna však pre mnohých z nich priniesla poriadne studenú sprchu. Namiesto krištáľovo čistej vody ich na viacerých vychytených plážach privítal pohľad, z ktorého sa dvíha žalúdok – hladinu morí zaplavili plasty, zapáchajúca pena a v najhorších prípadoch dokonca aj fekálie.
Viacerí českí turisti, ktorí za svoje letné pobyty zaplatili tisíce eur, neskrývajú obrovské sklamanie a svoje negatívne zážitky zdieľajú v skupine na sociálnej sieti Facebook. Hoci sú hotely a pláže vizuálne na vysokej úrovni, vstup do vody v niektorých oblastiach Tureckej riviéry si vyžaduje poriadnu dávku odvahy.
Svoje o tom vie aj česká turistka Monika, ktorá do Turecka cestuje pravidelne. Tohtoročná skúsenosť z oblasti Kemer - Tekirova ju však šokovala. „Celý týždeň od predpoludnia do večera sme mali more plné rozdrvených plastov, peny a bordelu, bolo to naozaj otravné a hnusné. Človek si zaplatí dovolenku v cenovej relácii skoro ako na Maledivách a potom sa celý týždeň kúpe v takomto hnuse. More je krásne priezračné a vidíte na dno, no na hladine odmetáte rukami mraky plastov a pod plavkami vás to svrbí a hryzie,“ cituje portál tn.cz znechutenú dovolenkárku.
Podobné skúsenosti hlásia aj ďalší turisti z vyhľadávaných destinácií ako Alanya, Konakli či Okurcalar. Viacerí potvrdzujú, že kým dopoludnia je situácia ešte relatívne znesiteľná, popoludní sa k brehu pravidelne priplaví vlna odpadkov a peny. Niektorí dovolenkári dokonca priamo pri móle zažili, ako luxusná jachta bezohľadne vypustila do vody odpadový rezervoár vrátane fekálií.
Turci problém priznávajú, zákony vraj zlyhávajú
Kritická situácia neunikla ani miestnym ekológom a úradom. Znečistenie plastovým odpadom zasahuje najmä južné pobrežie krajiny, kde sa koncentruje najväčší nápor cestovného ruchu. Podľa miestnych zdrojov pochádza zápach a odpadky primárne z pevniny. Hlavným vinníkom majú byť podľa portálu Alanya neúčinné a preťažené čističky odpadových vôd, ktoré nápor počas hlavnej sezóny jednoducho nezvládajú.
Paradoxom je, že v Turecku od januára minulého roka platia prísnejšie zákony na ochranu čistoty morí. Špeciálny vládny program naplánovaný na roky 2025 až 2030 mal v okolí najpopulárnejšej provincie Antalya zabezpečiť dôkladné čistenie vôd od odpadu, ktorý vzniká z turizmu, rybolovu či splachovaním z pevniny. Aktuálne sa čistotu morí snažia v spolupráci s úradmi zachraňovať najmä dobrovoľnícke spolky, no ich kapacity na obrovský nápor znečistenia nestačia.
Kým niektoré hotely a pláže bojujú s nánosmi odpadu z lodí a pevniny, o pár kilometrov ďalej môže byť voda bezchybná. Viacerí turisti z oblastí Side, Bodrum či vybraných častí Kleopatrinej pláže hlásia, že mali šťastie na priezračne čisté more bez akýchkoľvek problémov. Podľa skúsených cestovateľov všetko závisí najmä od morských prúdov a smeru vetra, ktorý neporiadok z lodí a prístavov privieva k hotelovým rezortom.