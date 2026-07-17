Ostrý spor medzi veľmocami: Čína zúri pre nové obmedzenia zo strany USA a hrozí ODVETOU

PEKING - Čína ostro kritizuje nové vízové obmedzenia, ktoré plánuje zaviesť americká vláda. Peking rozhodne odmieta diskriminačné praktiky uplatňované Spojenými štátmi proti niektorým krajinám, vyhlásil v piatok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Nové predpisy porušujú podľa neho dohody, ktoré obidve strany už pred tým podpísali a výrazne sťažujú prácu čínskych médií v Spojených štátoch. Informuje o tom agentúra DPA.
Hovorca zdôraznil, že Peking požaduje okamžité zrušenie diskriminačných, politických opatrení zameraných proti čínskym novinárom, ako aj ochranu práv a záujmov čínskych novinárov v USA. „Čína si vyhradzuje právo prijať zodpovedajúce protiopatrenia,“ dodal Lin Ťien. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci snáh sprísniť pravidlá legálnej migrácie, už pred tým informovala o plánoch, ktoré sa týkajú výrazného obmedzenia dĺžky pobytu zahraničných novinárov.
Na základe zverejneného návrhu dokumentu by zástupcovia médií mali dostávať víza platné najviac na 240 dní, namiesto doteraz zaužívanej praxe, ktorá im umožňovala zostať v krajine dovtedy, kým spĺňali stanovené podmienky. V prípade čínskych občanov navrhuje americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti obmedziť dĺžku pobytu na 90 dní s možnosťou predĺženia vždy o ďalších 90 dní, informovala agentúra AFP.
Výbor na ochranu novinárov (CPJ) odsúdil kroky americkej vlády a poukázal na to, že toto opatrenie by sa mohlo dotknúť „tisícov“ zahraničných novinárov. Organizácia pripomenula, že ide o upustenie od desaťročia zaužívanej praxe, ktorá umožňovala zahraničným novinárom informovať z USA bez obáv z toho, aby bol ich vízový status zneužitý proti nim. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA plánuje zaviesť zmeny, ktoré sa dotknú aj študentských víz. Ich držiteľom by mal byť povoľovaný pobyt len na dobu trvania ich štúdia, maximálne však na štyri roky.