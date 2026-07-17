Piatok17. júl 2026, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

Vážna nehoda pri Oslanoch: Zrazilo sa auto s dodávkou, dôležitý ťah museli úplne uzavrieť

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSLANY - Dopravná nehoda vo štvrtok (16. 7.) popoludní na ceste I/64 pri Oslanoch v okrese Prievidza v smere na Partizánske si vyžiadala zranenie jednej osoby. Pri zrážke osobného auta a dodávky s prívesným vozíkom zasahovali štyria príslušníci z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s jedným kusom techniky. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Zranená osoba sa po príchode hasičov na miesto nehody nachádzala mimo vozidla, z havarovaných automobilov vytekali prevádzkové kvapaliny, pričom cesta bola následkom zrážky v danom úseku v oboch smeroch neprejazdná.

Vážna nehoda pri Oslanoch:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

„Zasahujúci hasiči vymedzili miesto udalosti, preverili zdravotný stav oboch účastníkov a zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby zranenú osobu záchranári ošetrili na mieste a následne transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ opísal HaZZ.

Súčasne hasiči podľa neho vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny. „Po zdokumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ asistovali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov na vozidlo odťahovej služby, z vozovky odstránili uniknuté pohonné látky, po čom bola cesta v danom úseku opäť sprejazdnená,“ dodal.

Vážna nehoda pri Oslanoch:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

Viac o téme: ZranenieDopravná nehodaOslanyHasičský a zachranný zbor (HaZZ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obrovská TRAGÉDIA po výlete!
Obrovská TRAGÉDIA po výlete! Školský autobus zišiel z cesty: Pri nehode zahynulo 20 DETÍ
Zahraničné
Filip Turek
Nehoda poslanca Turka vyvolala ostrú reakciu: Opozícia žiada jeho odstúpenie
Zahraničné
Vážna nehoda europoslanca Turka:
Vážna nehoda europoslanca Turka: Zrazil sa s nemocničným autom prevážajúcim krv, to skončilo na streche
Zahraničné
FOTO Zbesilá naháňačka v Nitre
Zbesilá naháňačka v Nitre skončila nehodou: Opitý vodič unikal pred hliadkou! Zranil sa policajt
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Organizátori IQOS Curious City na Pohoda 2026: Prišli sme s ideou vytvoriť malé mesto priamo na festivale
Organizátori IQOS Curious City na Pohoda 2026: Prišli sme s ideou vytvoriť malé mesto priamo na festivale
Videorozhovory
Pokračujú práce na Kláštorisku v Slovenskom raji
Pokračujú práce na Kláštorisku v Slovenskom raji
Správy
Gleb na Pohoda 2026: Je to malý mikrosvet uprostred festivalu
Gleb na Pohoda 2026: Je to malý mikrosvet uprostred festivalu
Videorozhovory

Domáce správy

Tisíce ľudí zostali bez
Tisíce ľudí zostali bez pitnej vody: Tri obce na hornej Nitre hlásia kvôli poruche kritický stav
Domáce
Policajná akcia s názvom
Policajná akcia s názvom Skriňa na východe: Národná protidrogová jednotka udrela v dvoch okresoch
Domáce
Podozrivý prenájom v národnom
Podozrivý prenájom v národnom múzeu: Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie kvôli zbierkam
Domáce
Na Slovensku už chvíľu začína vlna búrok: Hrozia škody, vydali výstrahy. Vieme, kde udrú najprv
Na Slovensku už chvíľu začína vlna búrok: Hrozia škody, vydali výstrahy. Vieme, kde udrú najprv
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Cestujúci zostali v šoku: Vlak nečakane zastavil pre chýbajúci toaletný papier! Sprievodca ho išiel dokúpiť osobne
Zahraničné
Margarita Simonjanová je vernou
Putinova blízka je v panike: Hrozivé varovanie Rusom! Nenechajte sa vyprovokovať k revolúcii ako v roku 1917
Zahraničné
Dráma v Adenskom zálive:
Dráma v Adenskom zálive: Ozbrojenci obsadili chemický tanker, do akcie mieri vojenská loď
Zahraničné
Ostrý spor medzi veľmocami:
Ostrý spor medzi veľmocami: Čína zúri pre nové obmedzenia zo strany USA a hrozí ODVETOU
Zahraničné

Prominenti

Známe ženy v spoločnosti
Známe ženy v spoločnosti žiarili, ale ona? Českú režisérku hanba nefackuje!
Zahraniční prominenti
FOTO Premiéra filmu Bardotky
Premiéra filmu Bardotky: Krásna Pořízková, Holubová ukázala dcéru a... táto vyzerá ako vianočný darček
Domáci prominenti
Critics´ Choice Awards -
Ariana Grande mesiac po prevalení rozchodu: Už opäť randí... Neuveríte s kým!
Zahraniční prominenti
Monika Szabó
Monika Szabó pred odchodom na liečenie zažila horor: Na letisku bojovala o záchranu...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Svetový REKORD na aukcii:
Svetový REKORD na aukcii: FOTO Kostru T-Rexa predali za ŠIALENÚ sumu! Pobúrení vedci však hovoria o obrovskej CHYBE
Zaujímavosti
Starší ako pyramídy aj
Starší ako pyramídy aj Stonehenge: 4000-ročný strom mrazivým hlasom veští smrť
dromedar.sk
Shane Rigney skončil v
Obľúbený televízny šéfkuchár skončil v nemocnici: Po zákroku varuje pred jedným zlozvykom
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zákaz sociálnych sietí aj pre starších tínedžerov? Krajina plánuje nočný „digitálny zákaz vychádzania“
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend v prevencii: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce

Ekonomika

Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Strnad prepisuje dejiny: Jeho slovenská skupina bude vyzbrojovať USA, v Iowe postaví závod za stovky miliónov!
Strnad prepisuje dejiny: Jeho slovenská skupina bude vyzbrojovať USA, v Iowe postaví závod za stovky miliónov!
Slovensko v pasci medzi Washingtonom a Moskvou: USA nám môžu vystaviť drsný účet za ruskú ropu!
Slovensko v pasci medzi Washingtonom a Moskvou: USA nám môžu vystaviť drsný účet za ruskú ropu!
Eric Trump prerobil stovky miliónov na bitcoine: Akcie American Bitcoin padli o 95 percent
Eric Trump prerobil stovky miliónov na bitcoine: Akcie American Bitcoin padli o 95 percent

Šport

Pomohli Argentíne rozhodcovia a FIFA? Messi má všetkého dosť, takto rázny odkaz snáď ešte nikdy nedal
Pomohli Argentíne rozhodcovia a FIFA? Messi má všetkého dosť, takto rázny odkaz snáď ešte nikdy nedal
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Poznáme meno rozhodcu grandiózneho finále: Po oznámení neudržal slzy
MS VO FUTBALE 2026 Poznáme meno rozhodcu grandiózneho finále: Po oznámení neudržal slzy
MS vo futbale
Barcelona mu ukázala chrbát, lukratívne adresy odmietol: Zostane Rashford v Manchestri United?
Barcelona mu ukázala chrbát, lukratívne adresy odmietol: Zostane Rashford v Manchestri United?
Premier League
FOTO Fantastická správa z Balkánu: Slovensko má mladučkého majstra Európy!
FOTO Fantastická správa z Balkánu: Slovensko má mladučkého majstra Európy!
Ostatné

Auto-moto

FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Pracovný pohovor
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
Pracovné prostredie
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti: Aké máte práva, keď nahlásite podvod alebo porušovanie zákona v práci?
Pracovné prostredie
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Náhradné plnenie: Ako splniť zákonnú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím bez platenia odvodu
Zákony

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Zabudnite na hodiny pri sporáku. Urobte si chia džem za 10 minút a bez varenia
Rady a tipy

Technológie

USA čakajú dlhé roky v Perzskom zálive. Renomovaný stratég načrtol budúcnosť vojny s Iránom
USA čakajú dlhé roky v Perzskom zálive. Renomovaný stratég načrtol budúcnosť vojny s Iránom
Moderná vojna a konflikty
Samsung 22. júla ovládne Bratislavu. Nové skladačky oslávi koncertom a veľkou dronovou show nad Dunajom
Samsung 22. júla ovládne Bratislavu. Nové skladačky oslávi koncertom a veľkou dronovou show nad Dunajom
Samsung
Slovenskom sa šíria čoraz presvedčivejšie podvody. Nebezpečný malvér CloudEyE útočí až o 300 % častejšie
Slovenskom sa šíria čoraz presvedčivejšie podvody. Nebezpečný malvér CloudEyE útočí až o 300 % častejšie
Bezpečnosť
Tvoj Android telefón sa zásadne zmení. EÚ nariadila Googlu, aby systém viac otvoril konkurencii
Tvoj Android telefón sa zásadne zmení. EÚ nariadila Googlu, aby systém viac otvoril konkurencii
Správy

TN LIVE

Koniec bezplatnému čapovaniu pitnej vody? Fontánky v Bratislave ničia vandali
Koniec bezplatnému čapovaniu pitnej vody? Fontánky v Bratislave ničia vandali
Domáce
Obyvateľom v troch susedných obciach vypli pitnú vodu. Vodári hľadajú poruchu, pomáhajú aj bane
Obyvateľom v troch susedných obciach vypli pitnú vodu. Vodári hľadajú poruchu, pomáhajú aj bane
Domáce
Nezvyčajná koncentrácia jácht ruských oligarchov. Všetky kotvia neďaleko luxusného plavidla spájaného s Putinom
Nezvyčajná koncentrácia jácht ruských oligarchov. Všetky kotvia neďaleko luxusného plavidla spájaného s Putinom
Zahraničné
„Otvoril dvere a dostal sekerou do krku.“ Sanitár zaútočil na kolegov, nočná dráma sa skončila tragicky
„Otvoril dvere a dostal sekerou do krku.“ Sanitár zaútočil na kolegov, nočná dráma sa skončila tragicky
Zahraničné

Bývanie

Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov
Dali preč stenu a bývanie bolo zrazu priestrannejšie. Premena prízemia dala rodine omnoho lepší domov

Pre kutilov

Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Pamätáte si seriál Krok za krokom? Franka a Carol poznajú len skutoční fanúšikovia
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Pamätáte si seriál Krok za krokom? Franka a Carol poznajú len skutoční fanúšikovia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Cestujúci zostali v šoku: Vlak nečakane zastavil pre chýbajúci toaletný papier! Sprievodca ho išiel dokúpiť osobne
Margarita Simonjanová je vernou
Zahraničné
Putinova blízka je v panike: Hrozivé varovanie Rusom! Nenechajte sa vyprovokovať k revolúcii ako v roku 1917
Americký investor Warren Buffett
Zahraničné
KONFLIKT miliardárov?! Americký filantrop Buffett končí s podporou aktivít Billa Gatesa
Katastrofa v obľúbenom Turecku:
Zahraničné
Katastrofa v obľúbenom Turecku: More vyplavuje hnus a zápach, problém s čistotou priznali už aj domáci

Ďalšie zo Zoznamu