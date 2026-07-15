Premiéra Kavej 2: Kovalčíková so strateným manželom, Dangl ukázal krásnu dcéru!

BRATISLAVA - Slávnostná premiéra filmu Kavej 2 prilákala množstvo známych tvárí slovenského šoubiznisu. Janku Kovalčíkovú prišiel podporiť manžel a Dano Dangl ukázal krásnu dcéru!
Včera večer sa konala slávnostná premiéra dlho očakávaného filmu Kavej 2, ktorá prilákala množstvo známych tvárí zo sveta filmu, televízie aj slovenského šoubiznisu. Samozrejmosťou bola účasť hviezdneho hereckého obsadenia. Na premiére nechýbali hlavné predstaviteľky filmu Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská. Spoločnosť im robili aj ich kolegovia Pavol Šimun, Daniel Žulčák, Kristián Baran, Róbert Jakab, Dominika Kavaschová, Peter Stašák či Lenka Barilíková Spišáková.
Janu Kovalčíkovú prišiel podporiť jej "stratený" manžel Adam Graňák. Ich spoločné vystúpenia na verejnosti sú pomerne vzácne. Väčšinou chodí herečka do spoločnosti sama. Medzi hosťami nechýbali ani ďalšie známe osobnosti. Na premiéru dorazil aj moderátor Andrej Bičan v sprievode svojej manželky.
Moderátor Dano Dangl prišiel po boku svojej dcéry Laury. Aj on patrí k známym osobnostiam, ktoré svoje deti na spoločenských podujatiach ukazujú len zriedka. Laura je už dospelá a je to naozaj krásne dievča. Veď pozrite! Všetky fotografie z preméry nájdete v galérii.
A o čom film Kavej 2 je?
Dej sa odohráva päť rokov po prvom diele a sleduje Kláru (Anna Jakab Rakovská) a Štanciho (Pavol Šimun), ktorým život pod jednou strechou s diktátorskou svokrou (Lenka Bariliková) prináša nečakané úskalia. Ponorkovú chorobu však čoskoro naruší Štanciho bratranec, večný vetroplach Šimon (Daniel Žulčák). Keď Veronika (Jana Kovalčiková) zažije sklamanie v láske, Klára sa ju rozhodne zachrániť a vezme ju na Šíravu, kde spolu s nevestami z jednotky (Lýdia Ondrušová, Zuzana Dancáková a Dana Droppová) rozbiehajú babskú jazdu s jasným cieľom – nájsť jej nového chlapa! Zatiaľ čo dievčatá hľadajú lásku, muži sa aj s deťmi vydávajú za dobrodružstvom do lesa. Svoj vzťah sa pokúša oživiť aj Klára staršia s Bertym (Braňo Matuščin), no plán sa im čoskoro začne vymykať spod kontroly. (Continental Film)
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