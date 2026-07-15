PRIESKUM Smer-SD sa už doťahuje na PS: V parlamente 8 strán! Hlas-SD rastie, TAKTO dopadla opozícia

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v júli, vyhralo by Progresívne Slovensko so ziskom 17,18 % hlasov. PS tak zostáva najsilnejšou politickou stranou, jeho náskok pred druhým SMERom-SD, ktorý by volil 16,41 % voličov, sa však znížil na menej ako jedno percento.
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO. Podľa aktuálneho modelu rozhodnutých voličov by sa do parlamentu dostalo osem politických subjektov. Okrem Progresívneho Slovenska, SMERu-SD by parlamentné zastúpenie získali aj Republika (10,08 %), Hnutie SLOVENSKO (9,04 %), Hlas-SD (8,91 %) Sloboda a Solidarita (8,14 %), KDH a Demokrati (zhodne 5,68 %).
Pred bránami parlamentu by naopak zostali Sme rodina (4,01 %), SNS (3,49 %), Maďarská aliancia (3,36 %), Právo na pravdu (2,97 %), Za ľudí (2,33 %), Strana vidieka (1,42 %), Kresťanská únia (0,78 %) a Kotlebovci – ĽSNS (0,52 %).
„Po troch mesiacoch už nemožno hovoriť o jednorazových výkyvoch. Vidíme trend postupného približovania dvoch najsilnejších strán, pričom rozdiel medzi nimi sa znížil na menej ako jedno percento. Voliči sa zjavne opäť rozhodujú pragmatickejšie a volebný súboj sa začína nanovo otvárať. Osobitne so zmenami preferencií menších politických strán,“ skonštatova analytik SCIO Martin Klus.
Podľa Klusa je zároveň zaujímavé, že po júnovom posilnení koaličných strán pokračuje rast najmä Hlasu-SD, zatiaľ čo väčšina opozičných subjektov s výnimkou Slobody a Solidarity zaznamenala mierny pokles alebo stagnáciu. Väčšina týchto zmien sa však stále pohybuje v rámci štatistickej odchýlky, preto sa zásadnejšie nemení ani povolebná matematika, ani možnosti zostavenia stabilnej väčšinovej vlády.
„Ak sa na politickej scéne neobjaví nový relevantný hráč, o ktorom sa v kuloároch uvažuje po regionálnych a komunálnych voľbách, alebo sa cez 5 % nedostane ďalší subjekt, napr. po spojení Sme rodina s Richardom Sulíkom, väčšinová vláda bez Hnutia SLOVENSKO sa podľa aktuálnych modelov zostaviť nepodarí,“ doplnil Klus.
Prieskum sa konal v dňoch 8. až 13. júla 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 028 respondentov.