AKTUÁLNE Veľká zmena v zdravotníctve: PENTA kupuje Union

BRATISLAVA - Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Informovali o tom z oboch zdravotných poisťovní.
Plánované spojenie
„Union zdravotná poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a za tento čas sa etablovala ako vyspelá zdravotná poisťovňa. Plánované spojenie s Dôverou je logickým krokom pre jej ďalší rast, rozvoj a dlhodobú udržateľnosť. Union poisťovňa naďalej zostane aktívna na slovenskom trhu so zameraním na komerčné poistenie. Kúpna zmluva bola podpísaná 14. júla 2026. Účinnosť nadobudne po získaní súhlasov príslušných inštitúcií a splnení všetkých podmienok,“ ozrejmili poisťovne.
Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Vzniknúť tak má jedna silnejšia zdravotná poisťovňa s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Obe poisťovne zároveň plánujú vstúpiť do partnerstva, v rámci ktorého budú môcť klienti využívať poistné riešenia oboch spoločností v oblasti zdravotného a komerčného poistenia.
Čo čaká klientov?
„Pre klientov Union zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti. Zároveň je to pre Union poisťovňu príležitosť ešte silnejšie sa zamerať na komerčné poistenie, kde vidíme významný potenciál prinášať klientom dlhodobú hodnotu. Som rád, že aj v tejto oblasti nadväzujeme strategické partnerstvo s Dôverou, ktoré umožní klientom využívať poistné riešenia oboch spoločností,“ uviedol generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne a Union poisťovne Michal Špaňár.
Vízia Dôvery
„Sme hrdí na to, že nám partneri z Achmei prejavili podpisom kúpnej zmluvy dôveru, že sa o ich poistencov dobre postaráme. Pre poistencov Union zdravotnej poisťovne aj Dôvery je to dobrá správa, pretože získajú viac, ako im ich zdravotné poisťovne ponúkali doteraz. Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ doplnil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.
Klienti nájdu najnovšie informácie na webových stránkach Unionu aj Dôvery, kde budú aktualizácie pravidelne zverejňované podľa toho, ako bude proces napredovať. Klienti v tejto fáze nemusia podniknúť žiadne kroky.