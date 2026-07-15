NEČAKANÝ JAV na obľúbenej pláži, turisti vzali nohy na plecia: TOTO ich vystrašilo!

HENDAYA – Na francúzskej pláži sa objavil prírodný fenomén, ktorý vystrašil všetkých návštevníkov. V priebehu niekoľkých minút došlo k rapídnemu ochladeniu a zdvihol sa mohutný vietor, ktorý rozfúkal piesok všade naokolo. Turisti vo veľkom utekali preč.
V nedeľu 12. júla prekvapil návštevníkov pláže vo francúzskom meste Hendaya nečakaný prírodný jav. Ako píše 2é minutes fr., teplota vzduchu klesla v priebehu pár minút z 38 na 28 stupňov Celzia. Okrem toho sa zdvihol silný vietor. Mnohých domácich aj turistov to vydesilo a rýchlo odišli preč.
K nečakanému úkazu sa vyjadril aj meteorológ Sébastien Léas: "Je to fascinujúce. Sám som to zažil. Z otvoreného mora prichádza stena vlhkého vzduchu. Zjavuje sa zvyčajne tesne pred príchodom búrky, ale hodinu pred dažďom ju neuvidíte."
Ako pokračoval, vzduch sa za pár minút naplní vlhkou hmlou, zmení sa tlak a narušia sa bežné podmienky v atmosfére. Vznikne tak pôsobivý jav, ktorý nemusí byť nutne sprevádzaný dažďom ani inými zrážkami.
Galerna
Prírodný jav má aj špecifické pomenovanie tzv. „galerna“. Ide o prudký a silný búrkový vietor s náhlymi zmenami smeru, ktorý sa najčastejšie vyskytuje pri severnom pobreží Španielska alebo Biskajskom zálive. Nahromadený studený vzduch prenikne nad teplú pevninu a začne rýchle ochladzovanie.
Tento jav je v krátkodobom horizonte ťažké predvídať, ale pomôcť môže sledovanie nízkeho tlaku vzduchu na úrovni do 1012 hPa.