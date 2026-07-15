Šialenosť na kolobežke: 16-ročný mladík spustil naháňačku o 100 kilometroch za hodinu, prišiel náraz do nákladiaku!

BRATISLAVA - Príchod moderných technológií na cesty a verejné komunikácie sa podpísal aj na Slovensku. Bežné elektrické kolobežky už mávajú závratný výkon a dokázal to aj mladík. 16-ročný chlapec totiž spustil naháňačku s policajtmi na Račianskej ulici v Bratislave. Jej koniec sa skončil nárazom tínedžera do nákladného auta.
Mimoriadne nebezpečná jazda 16-ročného vodiča elektrickej kolobežky zamestnala v noci bratislavských policajtov. Tínedžer sa podľa polície rútil po Račianskej ulici rýchlosťou až 100 km/h, ignoroval výzvy na zastavenie a pred hliadkou sa pokúsil ujsť. Jeho riskantná jazda sa skončila nárazom do zaparkovaného nákladného vozidla.
VIDEO Naháňačka v Bratislave sa skončila nárazom mladíka na kolobežke do nákladného auta:
Upaľoval 100-kou a nemal ani prilbu
K incidentu došlo v utorok 14. júla krátko pred 2:30 hodinou. Hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky si počas hliadkovania na Račianskej ulici všimla vodiča elektrickej kolobežky, ktorý jazdil po strede vozovky bez prilby, bez osvetlenia a podľa polície rýchlosťou približne 100 km/h. Policajti sa ho rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť, mladík však na svetelné ani zvukové výstražné znamenia nereagoval. Namiesto toho pridal plyn a začal pred hliadkou unikať.
„Vodiča chceli policajti predpísaným spôsobom zastaviť, avšak ten na svetelné a výstražné zvukové znamenia nereagoval a vo vysokej rýchlosti policajtom unikal. Na opakované výzvy policajtov nereagoval, pričom unikal po Račianskej, Žitnej ulici až na ulicu Pri Vinohradoch, kde vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad riadením a narazil do zaparkovaného nákladného motorového vozidla Scania,“ uviedla bratislavská polícia.
Po nehode policajti zistili, že vodičom kolobežky je iba 16-ročný mladík. Dychová skúška na alkohol mala negatívny výsledok. Na miesto dorazila aj hliadka dopravných policajtov, ktorá elektrickú kolobežku vytiahla spod zaparkovaného kamióna a zaistila ju na expertízne skúmanie.
Akoby zázrakom nemal žiadne zranenia
Napriek dramatickému priebehu nehody vyviazol mladík bez zranení. Presné okolnosti prípadu, ako aj príčiny nehody, teraz vyšetrujú policajti Odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá a nepreceňovali svoje schopnosti. Pripomína tiež, že jazda na elektrickej kolobežke podlieha zákonným pravidlám. Vodiči sú povinní jazdiť bezpečne, rešpektovať ostatných účastníkov premávky a dodržiavať ustanovenia zákona o cestnej premávke. V opačnom prípade môže riskantná jazda skončiť tragédiou.