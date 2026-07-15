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Vladimír Mečiar po rokoch opäť v spoločnosti: Aha, koho najviac potešila jeho prítomnosť...

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(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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STARÁ BYSTRICA – Bývalý premiér Vladimír Mečiar sa na verejnosti objavuje už len sporadicky. Pre tentokrát ale urobil výnimku a vyrazil na Oslavy zvrchovanosti Slovenska.

Po dlhšom čase sa Vladimír Mečiar FOTO opäť ukázal medzi ľuďmi. Na podujatí v Starej Bystrici nechýbali predstavitelia vlády, politici ani známe tváre kultúrneho života. Oslavy sa niesli v znamení folklóru, hudby, príhovorov aj spomienok na vznik samostatného Slovenska a práve Mečiarova účasť patrila medzi momenty, ktoré vzbudili najväčšiu pozornosť. Z jeho prítomnosti mal ale zjavne najväčšiu radosť hudobník Oskar Rózsa.

Ten si oslavy užíval bok po boku s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry Lukášom Machalom. Po stretnutí s bývalým premiérom totiž Mečiarovi venoval mimoriadne osobné a rozsiahle poďakovanie. „Dovoľte mi vyjadriť svoju úctu za výnimočnú príležitosť, ocitnúť sa vo Vašej blízkosti a viesť rozhovor, presahujúci rámec bežnej konverzácie,“ napísal Rózsa v úvode svojho odkazu.


Tým sa však jeho chvála ani zďaleka neskončila. V ďalších riadkoch označil Mečiarove postoje za „neoceniteľný dar“, poďakoval mu za čas, ktorý mu venoval, aj za „iskru v oku a múdrosť“, ktorú mal možnosť vnímať. Dodal tiež, že práve Mečiarova priamočiarosť a životné skúsenosti v ňom zanechali silný dojem.

O Rózsových slovách sa verejnosť dozvedela prostredníctvom moderátora Rasťa Ilieva. Ten na Instagrame zverejnil fotografiu Oskara Rózsu s Lukášom Machalom, ku ktorej pridal screenshot emotívneho odkazu adresovaného Vladimírovi Mečiarovi. Pridal len stručný komentár: „Záver festivalového týždňa.“

Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila diskusia. Medzi prvými zareagoval herec Števo Martinovič, ktorý napísal len stručné: „Mne sa sníva.“ Herečka Eva Pavlíková bola ešte úspornejšia a vystačila si s tromi bodkami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viac o téme: Vladimír MečiarOskar RózsaLukáš Machala
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