AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusov: Zranilo sa 17 ľudí, jednu ženu prevážal vrtuľník

KLADNO - Pri obci Lidice neďaleko Kladna došlo v stredu ráno k vážnej nehode dvoch autobusov pražskej integrovanej dopravy. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka. Záchranári museli pre vysoký počet zranených aktivovať mimoriadny traumaplán.
K zrážke došlo krátko pred 07:00 hod. na križovatke pri odbočke na Lidice, na rozhraní obcí Buštěhrad a Lidice. Podľa predbežných informácií od českej polície išiel jeden z autobusov po hlavnom ťahu (cesta I/61), zatiaľ čo druhý autobus v tej chvíli vychádzal z vedľajšej cesty a pravdepodobne mu nedal prednosť.
Záchranná služba Stredočeského kraja musela kvôli nahlásenému masovému nešťastiu okamžite vyhlásiť traumaplán. Na miesto vyrazili štyri posádky záchranárov, lekárske vozidlo a neskôr bol povolaný aj záchranársky vrtuľník. Záchranári uviedli, že ošetrili celkovo 17 pacientov.
"Jedna žena utrpela stredne ťažké zranenia, je pri vedomí a po ošetrení bola letecky transportovaná do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Ostatní pacienti majú ľahšie poranenia, prevažne odreniny a úrazy horných alebo dolných končatín. Po ošetrení ich vezieme do okolitých nemocníc," uviedla hovorkyňa záchranárov Monika Nováková.
Hasiči na informovali, že pre nezranených cestujúcich príde náhradná autobusová doprava. Vyšetrovanie a dokumentovanie nehody na mieste potrvá zrejme do popoludňajších hodín.