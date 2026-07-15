Požiar v bangkockom bare má už 32 obetí: Desiatky ľudí stále bojujú o život

BANGKOK - Na 32 stúpol počet obetí rozsiahleho požiaru, ktorý cez víkend zachvátil bar Na Ladprao v thajskej metropole Bangkok, oznámili v stredu miestne úrady. Informuje o tom agentúra AP. Hospitalizovaných je stále viac než 70 ľudí, pričom stav 24 z nich je kritický.
Požiar vypukol v nedeľu neskoro večer v bare v severnej časti Bangkoku. Fotografie zhotovené po jeho uhasení zachytávajú úplne zničený interiér a výrazne poškodenú konštrukciu budovy. Ľudia, ktorí tragédiu prežili a príbuzní obetí v stredu prišli na policajnú stanicu, aby poskytli výpovede o požiari, požiadali o finančné odškodnenie a vyzdvihli si osobné veci.
Odškodnenie rodín
Advokát zastupujúci majiteľov baru pre miestne médiá uviedol, že rodinní príslušníci dostanú odškodné vo výške 10.000 bahtov (približne 260 eur), čo však podľa nich nepokryje ani náklady na pohreby.
Polícia našla najviac obetí uväznených na toaletách bez okien. Väčšina z nich zomrela na následky nadýchania sa dymu, no niekoľkí aj na popáleniny, uviedol súdny lekár. Príčinu požiaru a dodržiavanie bezpečnostných predpisov v bare vyšetrujú príslušné orgány. Stále nie je jasné, koľko ľudí sa v čase požiaru nachádzalo v podniku, jeho kapacita však bola 600 hostí.
V Thajsku došlo v minulosti k viacerým podobným tragédiám. V roku 2022 zahynulo 14 ľudí pri požiari v hudobnom klube na východe krajiny. V roku 2009 mal požiar klubu Santika v Bangkoku počas novoročných osláv 66 obetí a viac než 200 ľudí utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov ho spôsobilo použitie pyrotechniky v interiéri.