Ona nemá dna! Blake Lively sa rozhodla zruinovať Baldoniho: Poslala mu účet na 8 miliónov!

USA - Ani po skončení jedného z najsledovanejších hollywoodskych sporov posledných rokov nie je pokoj. Herec a režisér Justin Baldoni opäť vytiahol do boja proti Blake Lively, tentoraz však nejde o nové obvinenia, ale o astronomickú sumu za právnikov.
Blake Lively po májovom urovnaní sporu požiadala federálny súd, aby jej Baldoni uhradil viac ako 8 miliónov dolárov za právne služby a súdne výdavky. Tvrdí, že tieto náklady vznikli pri obrane voči jeho žalobe, ktorú súd napokon zamietol.
Lenže Baldoni teraz žiada sudcu, aby túto požiadavku zamietol alebo aspoň výrazne znížil. Jeho právnici tvrdia, že účet je neprimeraný a že herečkin tím účtoval sumy, ktoré nemajú obdobu.
Podľa súdnych dokumentov pracovalo na prípade až 82 právnikov a ďalších členov tímu, ktorí si spoločne naúčtovali viac ako 7 000 hodín práce. Baldoniho právnici tvrdia, že v porovnateľných prípadoch ide o násobne vyššie čísla a označujú účty za prehnané.
Ich argument je jednoduchý – podľa nich sa na rovnakých úlohách podieľalo priveľa ľudí, dochádzalo k duplicitnej práci a účtované hodinové sadzby boli neprimerane vysoké. Ako príklad uviedli iný mediálne sledovaný spor, v ktorom si právnici nárokovali len zlomok podobnej sumy.
Lively však trvá na tom, že každý dolár je opodstatnený. Jej právny tím tvrdí, že prípad bol mimoriadne komplikovaný, pod drobnohľadom svetových médií a vyžadoval rozsiahlu obranu. Podľa herečky by priznanie náhrady nákladov zároveň vyslalo jasný signál, že ľudia, ktorí sa bránia proti odvetným žalobám, nemajú zostať s obrovskými účtami za právnikov.
Právna vojna medzi niekdajšími kolegami z filmu It Ends With Us sa pritom začala ešte v roku 2024 a postupne prerástla do jednej z najvýbušnejších hollywoodskych káuz. Nasledovali vzájomné žaloby, mediálne prestrelky aj žaloba, v ktorej Baldoni žiadal až 400 miliónov dolárov. Tá bola neskôr zamietnutá a zvyšné sporné body sa napokon vyriešili mimosúdnou dohodou.
Hoci sa zdalo, že obaja môžu konečne uzavrieť bolestivú kapitolu, spor sa teraz presúva na nové bojisko – k peniazom. O tom, či Baldoni napokon zaplatí Blake Lively miliónové právne účty, rozhodne federálny sudca. A podľa všetkého to nebude jednoduché rozhodovanie.