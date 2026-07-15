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Nová štúdia dáva nádej: Prežije Zem zánik Slnka?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BRUSEL - Nová vedecká štúdia priniesla optimistickejší pohľad na vzdialenú budúcnosť našej planéty. Podľa výpočtov by Zem nemusela skončiť pohltená rozpínajúcim sa Slnkom, hoci život na nej pravdepodobne zanikne dávno predtým.

S takýmto scenárom prišiel medzinárodný tím vedcov z Belgicka a Francúzska, ktorý svoje výsledky zverejnil vo vedeckom časopise Astronomy & Astrophysics. Výskumníci modelovali posledné štádiá vývoja Slnka a skúmali, ako ovplyvnia obežné dráhy vnútorných planét Slnečnej sústavy.

O osude planét rozhodne súboj dvoch síl

Astronómovia predpokladajú, že približne o päť miliárd rokov sa Slnko zmení na červeného obra. Počas tejto fázy sa výrazne zväčší a môže dosiahnuť až k súčasnej obežnej dráhe Zeme.

Podľa novej štúdie však nebude rozhodovať iba rozpínanie hviezdy. Umierajúce Slnko bude zároveň rýchlo strácať hmotnosť, čím sa oslabí jeho gravitačné pôsobenie. To spôsobí, že obežné dráhy planét sa začnú postupne posúvať ďalej od hviezdy.

Na druhej strane pôsobia slapové sily, ktoré planéty naopak priťahujú smerom k Slnku. Práve vzájomný súboj týchto dvoch procesov rozhodne o ich konečnom osude.

Merkúr a Venuša zrejme zaniknú

Model vedcov naznačuje, že Merkúr ani Venuša sa rozpínajúcemu sa Slnku nevyhnú a budú pohltené ešte počas fázy červeného obra.

Optimistickejšie výsledky priniesli výpočty pre Zem a Mars. Obe planéty by sa podľa simulácií mohli včas posunúť na vzdialenejšie obežné dráhy a vyhnúť sa priamemu zničeniu.

Vedci využili hviezdu podobnú budúcemu Slnku

Autori štúdie upozorňujú, že doterajšie odhady množstva hmoty, ktorú hviezdy počas záverečnej fázy života strácajú, sa výrazne líšili.

Preto využili pozorovania hviezdy L2 Puppis, ktorá má približne 98 percent hmotnosti dnešného Slnka a nachádza sa práve vo fáze červeného obra. Podľa vedcov môže slúžiť ako vhodný model toho, ako bude naše Slnko vyzerať v ďalekej budúcnosti.

Údaje o úbytku jej hmotnosti podporujú scenár, podľa ktorého by Zem mohla uniknúť pohlteniu.

O osude Zeme stále nie je rozhodnuté

Výskumníci zároveň zdôrazňujú, že nejde o definitívnu odpoveď. Výsledok závisí od viacerých faktorov vrátane presnej intenzity slapových síl a rýchlosti úbytku hmotnosti Slnka, ktoré zatiaľ nemožno určiť s úplnou presnosťou.

Na základe súčasných poznatkov však považujú prežitie Zeme za reálnu možnosť.

Život na planéte zmizne oveľa skôr

Aj keby Zem unikla pohlteniu, pre život to nebude znamenať záchranu.

Vedci predpokladajú, že približne o miliardu rokov bude Slnko svietiť natoľko intenzívne, že sa oceány vyparia a planéta sa stane neobývateľnou. Ak by Zem napokon predsa len skončila v rozpínajúcej sa hviezde, stalo by sa tak až približne o päť miliárd rokov.

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