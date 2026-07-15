Polícia varuje pred alkoholom za volantom: Minulý týždeň riešila 18 nehôd pod vplyvom

BRATISLAVA - Polícia eviduje za minulý týždeň 219 dopravných nehôd, z toho 18 pod vplyvom alkoholu. Šesť osôb prišlo o život, 19 sa ťažko zranilo a 120 sa ľahko zranilo. Prezídium Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.
Za 28. týždeň tohto roka policajti odhalili 87 vodičov pod vplyvom alkoholu do jedného promile, 34 vodičov s viac ako jedným promile alkoholu, 50 vodičov pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok, ako aj troch vodičov, ktorí odmietli vyšetrenie na alkohol alebo drogy.
Podľa polície bolo tiež 194 cyklistov a ďalších nemotorových účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, u jedného bola zistená prítomnosť drog a jeden odmietol vyšetrenie. „Ak ste pili alkohol alebo užili drogy, nesadajte za volant ani na bicykel. Nehazardujte so svojím životom ani so životmi ostatných. Ak idete na oslavu, zabezpečte si odvoz, využite verejnú dopravu alebo si zavolajte taxi,“ apeluje polícia.