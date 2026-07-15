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Súd odhaľuje minulosť Samuela S.: Školy opísali jeho problémové správanie

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(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
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TASR

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie i šikanovanie spolužiakov.

Problémy so správaním obžalovaného v minulosti riešila aj základná škola, do ktorej Samuel S. chodil. Škola charakterizovala svojho bývalého žiaka ako inteligentného s výbornými vzdelávacími výsledkami. Poukázala však na zákerné správanie, nepredvídateľné reakcie, neschopnosť prejaviť ľútosť a empatiu. Agresívne správanie a šikanovanie spolužiačky sa podľa správy základnej školy časom stupňovalo.

Incidenty pribúdali

Na gymnáziu v Lučenci začal študovať v septembri 2022. Prijali ho bez prijímacích skúšok na základe výborných študijných výsledkov. Aj tu sa incidenty podľa správy, ktorú gymnázium adresovalo v marci 2025 orgánom činným v trestnom konaní, stupňovali. Išlo napríklad o fyzické ataky na telesnej výchove. Triedna učiteľka hodnotila jeho správanie ako problematické a riešila ho v rámci svojej kompetencie. Do školy boli viackrát pozvaní na pohovor aj rodičia Samuela S.

Zmena školy

Na jednom z pohovorov gymnázium rodičom odporučilo zmenu školy. Následne začal obžalovaný navštevovať Gymnázium v Spišskej Starej Vsi. K útoku na tejto škole, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Na stredajšom hlavnom pojednávaní sa okrem iného čítali aj listy, ktoré posielal obžalovaný z výkonu väzby rodičom a poškodeným. Rovnako tak aj správy z nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne a z priebehu výkonu väzby. Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.

Viac o téme: GymnáziumAgresivitaútok ŠTSŠkolaSamuel Straško
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