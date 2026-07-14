Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým sa bozkávala na kurte

ANGLICKO - Dominika Cibulková absolvovala svoju tretiu účasť v prestížnom Ladies' Invitation Doubles na Wimbledone, turnaji určenom pre legendy svetového tenisu a bývalé grandslamové šampiónky. Ide o pozvanie, ktoré je samo osebe veľkou poctou a uznaním kariéry hráčky.
Aj tento rok sa spolu s partnerkou Barborou Strýcovou prebojovala až do finále. Vo finálovom zápase nestačili na dvojicu Magdaléna Rybáriková – Lucie Šafářová.
Dominika sa na Wimbledone predstavila už tretí rok po sebe. Po triumfe pri svojej premiérovej účasti (2024) a minuloročnom finále sa aj tento rok dostala medzi dve najlepšie dvojice turnaja. Je to dôkaz, že aj po ukončení profesionálnej kariéry patrí medzi rešpektované osobnosti svetového tenisu.
Cesta do finále bola tento rok mimoriadne náročná. Na kurtoch sa stretla s bývalými grandslamovými víťazkami aj hráčkami, ktoré ešte donedávna pôsobili na profesionálnom okruhu WTA a patrili medzi svetovú špičku.
Podľa jej slov sa Ladies' Invitation Doubles každý rok čoraz viac približuje klasickému WTA turnaju. „Keď som uvidela našu skupinu, priznám sa, že ma na chvíľu chytila menšia panika,“ povedala so smiechom a vzápätí dodala: „Povedala som si, že asi bude treba oprášiť raketu, tak deň pred turnajom som si ešte išla zatrénovať do mojej tenisovej akadémie 🙂“
Wimbledon zostáva pre Dominiku výnimočným miestom. Počas aktívnej kariéry tu dosiahla jedny zo svojich najväčších úspechov a návraty medzi tenisové legendy vníma ako krásnu príležitosť znovu zažiť jedinečnú atmosféru All England Clubu. „Je neuveriteľné, koľko kvalitných hráčok tam dnes hrá… Niektoré ešte minulý rok nastupovali na WTA Tour, takže úroveň zápasov je naozaj veľmi vysoká. O to viac si vážim, že sa nám opäť podarilo prebojovať až do finále.“
Tohtoročný Wimbledon bol pre ňu výnimočný aj po osobnej stránke. Do Londýna ju prišiel podporiť aj syn Jakub, ktorý sa aktívne venuje tenisu. Wimbledon patrí medzi jeho najobľúbenejšie športové udalosti a každoročne sa naň veľmi teší. „Každý rok Jakubkovi sľúbim, že ak to bude možné, vezmem ho so sebou na Wimbledon. Tento rok to nebolo vôbec jednoduché. Uprostred turnaja som kvôli nemu na otočku letela do Bratislavy, aby som ho mohla zobrať so sebou do Londýna. Bola to trochu logistická výzva, ale stálo to za to.“
Wimbledon je každoročne nielen najprestížnejším tenisovým turnajom sveta, ale aj jednou z najvýznamnejších spoločenských udalostí britského leta. Atmosféra v All England Clube je jedinečná a spája šport, tradíciu a spoločenský život. Ani tento rok nechýbali v Royal Boxe členovia britskej kráľovskej rodiny. Turnaj navštívila napríklad Catherine, Princess of Wales, patrónka All England Clubu, ktorá tradične odovzdávala trofeje víťazom. Počas turnaja sa objavili aj Queen Camilla, Prince William, Prince George či Princess Charlotte.
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