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Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým sa bozkávala na kurte

Dominka Cibulková a Barbora Strýcová Zobraziť galériu (16)
Dominka Cibulková a Barbora Strýcová (Zdroj: archív DC)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

ANGLICKO - Dominika Cibulková absolvovala svoju tretiu účasť v prestížnom Ladies' Invitation Doubles na Wimbledone, turnaji určenom pre legendy svetového tenisu a bývalé grandslamové šampiónky. Ide o pozvanie, ktoré je samo osebe veľkou poctou a uznaním kariéry hráčky.

Aj tento rok sa spolu s partnerkou Barborou Strýcovou prebojovala až do finále. Vo finálovom zápase nestačili na dvojicu Magdaléna Rybáriková – Lucie Šafářová.

Dominika sa na Wimbledone predstavila už tretí rok po sebe. Po triumfe pri svojej premiérovej účasti (2024) a minuloročnom finále sa aj tento rok dostala medzi dve najlepšie dvojice turnaja. Je to dôkaz, že aj po ukončení profesionálnej kariéry patrí medzi rešpektované osobnosti svetového tenisu.

Cesta do finále bola tento rok mimoriadne náročná. Na kurtoch sa stretla s bývalými grandslamovými víťazkami aj hráčkami, ktoré ešte donedávna pôsobili na profesionálnom okruhu WTA a patrili medzi svetovú špičku.

Podľa jej slov sa Ladies' Invitation Doubles každý rok čoraz viac približuje klasickému WTA turnaju. „Keď som uvidela našu skupinu, priznám sa, že ma na chvíľu chytila menšia panika,“ povedala so smiechom a vzápätí dodala: „Povedala som si, že asi bude treba oprášiť raketu, tak deň pred turnajom som si ešte išla zatrénovať do mojej tenisovej akadémie 🙂

Wimbledon zostáva pre Dominiku výnimočným miestom. Počas aktívnej kariéry tu dosiahla jedny zo svojich najväčších úspechov a návraty medzi tenisové legendy vníma ako krásnu príležitosť znovu zažiť jedinečnú atmosféru All England Clubu. „Je neuveriteľné, koľko kvalitných hráčok tam dnes hrá… Niektoré ešte minulý rok nastupovali na WTA Tour, takže úroveň zápasov je naozaj veľmi vysoká. O to viac si vážim, že sa nám opäť podarilo prebojovať až do finále.“

Tohtoročný Wimbledon bol pre ňu výnimočný aj po osobnej stránke. Do Londýna ju prišiel podporiť aj syn Jakub, ktorý sa aktívne venuje tenisu. Wimbledon patrí medzi jeho najobľúbenejšie športové udalosti a každoročne sa naň veľmi teší. „Každý rok Jakubkovi sľúbim, že ak to bude možné, vezmem ho so sebou na Wimbledon. Tento rok to nebolo vôbec jednoduché. Uprostred turnaja som kvôli nemu na otočku letela do Bratislavy, aby som ho mohla zobrať so sebou do Londýna. Bola to trochu logistická výzva, ale stálo to za to.“

Dominika Cibulková prišla na Wimbledon aj so synom Jakubom
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Dominika Cibulková prišla na Wimbledon aj so synom Jakubom  (Zdroj: archív/DC)
Spoločné dni v tenisovom prostredí, ktoré Dominika sama kedysi zažívala ako hráčka, majú pre nich špeciálny význam. „Vidieť Wimbledon jeho očami je nádherné. Miluje tenis, všetko ho zaujíma, sleduje tréningy, zápasy aj hráčov. To, že to môžeme prežívať spolu, je pre mňa dnes možno ešte väčšia radosť ako samotné výsledky,“ povedala tenistka, ktorá synovi s láskou a oddanosťou ukazuje "veľký svet".  Fotky nájdete vo FOTOGALÉRII
 

Dominika Cibulková prišla na Wimbledon aj so synom Jakubom
Zobraziť galériu (16)
Dominika Cibulková prišla na Wimbledon aj so synom Jakubom  (Zdroj: archív/DC)
Dominika priznáva, že dnes si Wimbledon užíva úplne inak ako počas profesionálnej kariéry. Kým kedysi bol každý deň podriadený výsledkom a tlaku, dnes si môže naplno vychutnať atmosféru turnaja, stretnutia s bývalými súperkami a čas strávený s rodinou. „Keď som bola profesionálka, Wimbledon som vnímala úplne inak. Bola som maximálne sústredená na výkon a výsledok. Dnes si konečne dokážem vychutnať aj všetko okolo – atmosféru, tradície, stretnutia s bývalými súperkami, ale aj čas s rodinou. Je to krásny pocit,“ zdôverila sa tenistka a my len dodávame, že účasť vo finále potvrdzuje, že Dominika zostáva pevnou súčasťou wimbledonskej rodiny a medzi legendami svetového tenisu má stále svoje miesto.


Wimbledon je každoročne nielen najprestížnejším tenisovým turnajom sveta, ale aj jednou z najvýznamnejších spoločenských udalostí britského leta. Atmosféra v All England Clube je jedinečná a spája šport, tradíciu a spoločenský život. Ani tento rok nechýbali v Royal Boxe členovia britskej kráľovskej rodiny. Turnaj navštívila napríklad Catherine, Princess of Wales, patrónka All England Clubu, ktorá tradične odovzdávala trofeje víťazom. Počas turnaja sa objavili aj Queen Camilla, Prince William, Prince George či Princess Charlotte.

Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým trávila čas mimo kurtu (Zdroj: NL)
Wimbledon opäť prilákal množstvo svetových osobností zo športu, filmu aj módy. Na tribúnach boli napríklad Roger Federer, Maria Sharapova, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Anna Wintour, Benedict Cumberbatch či Rory McIlroy. „Práve toto robí Wimbledon výnimočným. Nie je to len tenisový turnaj. Na jednom mieste sa stretnú tenisové legendy, aktuálne hviezdy, členovia kráľovskej rodiny aj osobnosti z celého sveta. Tú atmosféru jednoducho nikde inde nezažijete,“ hovorí naša tenisová hviezda, ktorá si rozhodne zaslúži byť medzi nimi.


 

Viac o téme: Dominika CibulkováWimbledon
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