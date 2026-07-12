Starostku obce zadržala polícia na Orave po Bačovských dňoch: Fúkať vraj odmietla a skončila v CPZ!

MALATINÁ - Víkendové oslavy Bačovských dní v oravskej obci Malatiná majú nepríjemnú dohru. Polícia v skorých ranných hodinách zadržala 41-ročnú vodičku, ktorá sa odmietla podrobiť dychovej skúške. Podľa informácií viacerých portálov ide o starostku obce Tatianu Červeňovú.
O prípade informuje tnlive.sk. Červeňová kandidovala na pozíciu starostky za stranu Hlas-SD.
K incidentu došlo v nedeľu 12. júla v skorých ranných hodinách. Starostka sa podľa medializovaných informácií z regionálneho denníka MY Orava vracala z podujatia Bačovské dni, na ktorom ešte večer vystupovala na pódiu a tancovala so spevákom Reném Rendym. Cestu jej však skrížila policajná hliadka.
Polícia mala podozrenie, starostku už prepustili
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková potvrdila, že policajti zastavili 41-ročnú vodičku, ktorá odmietla dychovú skúšku. "Hliadka OO PZ Dolný Kubín v skorých ranných hodinách v obci Malatiná zastavila 41-ročnú vodičku, ktorá sa pri kontrole odmietla podrobiť dychovej skúške. Žena bola obmedzená na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a eskortovaná na policajné oddelenie," uviedla Šefčíková.
Podľa informácií televízie Markíza bola starostka po niekoľkých hodinách z policajnej cely prepustená na príkaz prokurátora. Portál zároveň uvádza, že sa tak malo stať bez vznesenia obvinenia.
Starostka sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila
Redakcia sa pokúšala Červeňovú kontaktovať telefonicky aj prostredníctvom SMS správ, no bez úspechu. Na otázky neodpovedal ani jej telefón. Jej zástupca Jozef Smoleň pre portál MY Orava uviedol, že o udalosti počul, no bližšie informácie nemá.
"Či to je pravda alebo nie však neviem potvrdiť, nemám o tom žiadne informácie," povedal. Zaujímavosťou je, že podľa spomínaného regionálneho webu starostka ešte v nedeľu vítala návštevníkov druhého dňa festivalu v miestnom amfiteátri.
Hlas-SD v tom má jasno
K prípadu sa vyjadrila aj strana Hlas-SD, za ktorú Tatiana Červeňová kandidovala v komunálnych voľbách. "Strana Hlas odsudzuje akékoľvek nezodpovedné konanie za volantom, najmä vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Takéto konanie predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky," uviedla pre Markízu strana vo svojom stanovisku.