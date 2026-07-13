Konvičková vyráža dych: V plavkách ukázala dokonalú postavu, v Cannes zažiarila ako filmová diva!

CANNES - Superstáristka Markéta Konvičková si užíva leto plnými dúškami. Najskôr ukázala svoju dokonalú postavu v plavkách pri mori a následne sa pochválila zábermi z rodinnej dovolenky na Francúzskej riviére.
Markéta Konvičková patrí už dlhé roky medzi najobľúbenejšie české speváčky. Napriek tomu, že sa v minulosti musela vyrovnať s vážnymi zdravotnými problémami, zostáva aktívna na hudobnej scéne a naplno sa venuje aj rodine. Najnovšie fanúšikov potešila sériou letných fotografií, na ktorých ukázala nielen svoju skvelú formu, ale aj chvíle oddychu s najbližšími.
Najskôr sa na Instagrame pochválila zábermi z francúzskeho Cannes, kam vyrazila spolu s manželom Reném Kubošom a ich dcérkou Amálkou. Rodinka pózuje na slávnych červených schodoch pred festivalovým palácom v Cannes. Nevynechali ani známu sochu herca Alaina Delona či prechádzky po promenáde.
Superstáristka sa ukázala aj v ružových jednodielnych plavkách na pláži v Antibes. V štýlovom modeli predviedla štíhlu postavu a prirodzený úsmev, za čo si od fanúšikov vyslúžila množstvo komplimentov. Mnohí sa zhodli, že vyzerá výborne a doslova žiari.
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