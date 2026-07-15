Česká polícia zasiahla: Extrémistku Liebichovú po mesiacoch úteku odovzdali Nemecku

PRAHA - Česká polícia v stredu eskortovala nemeckú extrémistku Marlu Svenju Liebichovú za hranice, kde ju odovzdala nemeckým úradom. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X. Liebichová bola na úteku od augusta minulého roka, keď nenastúpila do väzenia vo východonemeckom meste Chemnitz. Po zadržaní v ČR v apríli tohto roka čakala na vydanie do Nemecka vo väzbe.
„Eskorta s nemeckou extrémistkou, ktorá opustila litoměřickú väzobnú väznicu, práve prekročila štátne hranice a v nasledujúcich minútach bude žena na úteku formálne odovzdaná nemeckým kolegom,“ uviedla česká polícia krátko pred 10:00 h.
Rozhodnutie súdu
Krajský súd v Plzni už začiatkom minulého mesiaca rozhodol, že Liebichovú majú české orgány odovzdať nemeckým úradom. Minulý týždeň rozhodnutie potvrdil pražský vrchný súd, ktorý zamietol jej sťažnosť. K vydaniu dochádza štandardne do desiatich dní od rozhodnutia súdu.
Trest a útek
Liebichovú v júli 2023, vtedy ešte ako Svena Liebicha, odsúdil okresný súd v Halle za podnecovanie nenávisti, ohováranie a urážky a uložil jej trest jeden a pol roka za mrežami. Po tom, ako Liebich neuspel s odvolaniami, si úradne zmenil pohlavie. Podľa nemeckých médií preto, aby sa dostal do ženskej väznice. Tam však už Liebichová nenastúpila, a preto po nej začala pátrať nemecká polícia. Na základe európskeho zatykača ju 9. apríla tohto roka zadržala česká polícia neďaleko mesta Aš pri hraniciach s Nemeckom.
V máji na súde uviedla, že nechce byť vydaná do svojej krajiny. Obávala sa, že by sa dostala do väznice s mužmi a mohla by byť zneužívaná. Vyjadrila tiež obavy o život. Opakovane tiež odmietla, že by bola rasistka, aj keď bola v Nemecku opakovane odsúdená.