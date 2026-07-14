Markizáčka Horváthová šokovala radikálnou premenou: Pristane jej to, úplne iná žena!

BRATISLAVA - Moderátorka Kveta Horváthová sa ukázala v úplne inom svetle. Sympatická blondínka prekvapila výrazným krátkym tmavým mikádom. Spoznali by ste ju s takouto zmenou na ulici?
Moderátorka Kveta Horváthová opäť dokázala, že sa nebojí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Na sociaálnej sieti sa pochválila zábermi z fotenia pre časopis Break, na ktorých ju zdobí výrazné mikádo - svoju ikonickú blond vymenila za hnedú farbu. Premena je natoľko výrazná, že by ju mnohí na prvý pohľad len ťažko spoznali.
„Úplne tam bolo iné, výnimočné… A mňa to neskutočne bavilo. Aj kvôli tejto výraznej zmene. Čo poviete? Spoznali by ste ma, keby ste ma s týmto účesom stretli niekde na ulici?“ napísala Kveta k fotografiám, ktorými okamžite upútala pozornosť svojich fanúšikov. Celé fotenie si podľa vlastných slov užila nielen pre netradičný styling, ale aj vďaka skvelej atmosfére a ľuďom, s ktorými sa na ňom stretla.
Pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky reakcií. Fanúšikovia nešetrili komplimentmi a zhodli sa, že jej nový imidž pristane. Mnohí dokonca priznali, že na prvý pohľad mali problém uveriť, že na fotografiách je skutočne Kveta Horváthová. Výrazné mikádo jej podľa nich dodalo moderný a svieži vzhľad, ktorý by pokojne mohol nosiť aj mimo fotenia.
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