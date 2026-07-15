Princezná je z najhoršieho vonku: Prepustili ju z nemocnice!

OSLO - Nórsku korunnú princeznú Mette-Marit prepustili po júnovej transplantácii pľúc z nemocnice, oznámil v utorok kráľovský palác. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Zdravotný stav korunnej princeznej je vzhľadom na okolnosti dobrý,“ uviedol vo vyhlásení primár pľúcneho oddelenia v nemocnici Rikshospitalet v Osle Are Holm. Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá spôsobuje zjazvenie pľúc a dýchavičnosť. Kráľovský palác následne 17. júna oznámil, že Mette-Marit podstúpila úspešnú transplantáciu pľúc.
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„Veľmi si vážim starostlivosť a záujem, ktoré mi počas mojej choroby prejavilo toľko ľudí z celého Nórska. Dodalo mi to silu, keď som ju najviac potrebovala,“ uviedla korunná princezná vo svojom vyhlásení. Zároveň sa poďakovala darcom orgánov a zdravotníckemu personálu.
Holm uviedol, že v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov korunná princezná „podstúpi rehabilitáciu a bude pod prísnym dohľadom s cieľom sledovať prípadné komplikácie, ako je odmietnutie transplantátu a možné infekcie“. Nasledovník trónu, korunný princ Haakon, vyjadril „nesmiernu úľavu z toho, že videl korunnú princeznú vrátiť sa z nemocnice späť domov“.