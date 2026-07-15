Zmizli počas vychádzky! Polícia pátra po troch tínedžerkách

LEVOČA - Polícia pátra po 17-ročnej Albíne Žigovej, 15-ročnej Izabele Berkyovej a 17-ročnej Michaele Tamášovej, ktoré sú umiestnené v Reedukačnom centre v Levoči. Všetky tri sú nezvestné od 10. júla, keď počas vychádzky v meste odišli na neznáme miesto. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Albína Žigová z Popradu je vysoká približne 155 centimetrov, má strednú postavu, hnedé oči a dlhé červeno-čierne vlasy. Naposledy mala na sebe bielu oversize mikinu, ružové tepláky a obuté svetlé tenisky.
Izabela Berkyová z Fiľakova je vysoká približne 156 centimetrov, má silnejšiu postavu, hnedé oči a tmavé vlasy zopnuté štipcom. Naposledy mala oblečenú svetlú oversize bundu na zips, svetlé krátke nohavice a obuté biele tenisky. Na brade má materské znamienko.
Michaela Tamášová z Revúcej je vysoká približne 160 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a dlhé tmavé vlasy s medeným melírom. Naposledy mala na sebe čierny krátky top, čiernu sukňu a krátku svetlú bundu.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade alebo formou správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.