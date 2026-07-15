Sulík si spytuje svoje svedomie: Dnes by to už nespravil!

BRATISLAVA - Filip Sulík otvorene priznal, že niektoré zo svojich najkontroverznejších vyjadrení dnes vníma ako chybu. Prečo?
Filip Sulík sa do povedomia Slovákov dostal najmä svojimi kontroverznými vyjadreniami, ktoré v minulosti opakovane vyvolávali búrlivé reakcie na sociálnych sieťach a verejnom priestore. Dnes sa však zdá, že na viaceré zo svojich výrokov pozerá s odstupom času úplne inak. Sám priznáva, že niektoré veci by už dnes neurobil a svoje niekdajšie správanie hodnotí kritickejšie. V minulosti sa ostro vyjadroval o viacerých ženách a často zverejňoval či komentoval veci zo súkromia.
Fanúšikov preto zaujímalo, ako sa dnes pozerá na svoje výroky o Anet a či svoje správanie spätne neľutuje. „S odstupom času považujem za chybu vyťahovať na verejnosť niekoho súkromné veci. Už by som to nerobil. To neplatí len na Anet, ale aj na Cynthiu, Rachel…” vyjadril sa. Jeho vyjadrenia smerovali nielen na Anet, ale aj na ďalšie známe ženy, pričom ich často zasadzoval do sexuálneho kontextu a verejne hovoril o citlivých súkromných informáciách.
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Sulík zároveň priznal, že v tom období sa riadil predovšetkým sledovanosťou a dosahom svojho obsahu. Kontroverzné témy podľa neho prinášali vysoké čísla, ktoré boli pre neho prioritou. „V tom čase som to bral tak, že tieto bulvárne témy a klebety budú mať čísla, a to bolo jediné, čo ma zaujímalo. Aj teraz ma čísla samozrejme zaujímajú, lebo ak chcem mať vplyv na spoločnosť, tak musím mať aj čísla (aby tie moje názory niekto aj počul). Ale už by som pre to neurobil úplne hocičo, ako kedysi,” vyjadril sa.
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Z jeho slov je zrejmé, že dnes svoje niekdajšie konanie hodnotí odlišne a pripúšťa, že v snahe o sledovanosť prekročil hranice, ktoré by už dnes rešpektoval. Hoci sa priamo neospravedlnil, priznal, že zverejňovanie súkromných informácií o iných ľuďoch nepovažuje za správne. „A dnešnou optikou mi toto príde vyslovene nefér,” dodal na záver.