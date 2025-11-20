Fikimu Sulíkovi rupli NERVY! Odniesla si to známa tvár. Si ŽEBRÁK, odkazuje mu...

BRATISLAVA - Syn politika Richarda Sulíka, Filip alias Fiki, opäť rozvíril internet. Tentokrát sa pustil do Feďa, ktorý sa preslávil podcastom s Petush Nasklee. Dôvodom bola jeho otvorená reakcia na platenie stretnutí a rande, ktorá Fikiho poriadne vytočila.
Syn politika Richarda Sulíka, Filip alias Fiki, zverejnil na YouTube nové video s názvom Dnešní "muži", v ktorom kritizuje dnešných mužov a vysvetľuje, prečo už podľa neho nie sú mužmi. Ale nebol by to Fiki, keby si nenašiel obetného baránka. Jeho cieľom sa stal podcastér Feďo. „Ja predtým stretnutím normálne nastavím, že či to platím ja alebo ideme fifty–fifty. A normálne už som sa stretko s tým, že som povedal, že ja ťa nepoznám, ideme sa vidieť prvýkrát a neviem prečo by som to mal platiť," otvorene vyjadril svoj názor Feďo v podcaste Unhinged.
„Zároveň sa ja sám cítim pred sebou lepšie, keď normálne navrhnem, že počuj, poďme si to zaplatiť každý sám. Ja vlastne ani nerozumiem, že prečo by som to mal robiť… ja si myslím, že som už tak dobrý, že ja nemusím platiť niekomu zato, aby so mnou trávil čas,“ zaznelo z jeho úst. Táto veta bola pre Fikiho, ako keď nalejete benzín do ohňa.
„Nie, nezdalo sa vám to, tento človek naozaj povedal, že je príliš dobrý na to, aby platil za slečnu, ktorú pozve na rande. Ty patríš medzi najhorších z najhorších, Feďo," začal politikov syn, no jeho monológ naberal na obrátkach. „A vysvetlím vám, prečo toto, čo robí Feďo, je ešte stonásobne horšie, ako samotné rozdeľovanie si účtu s dievčaťom. Tam už nejde o to, že si taký žebrák, že pozveš dievča von a nie si ochotný zaň zaplatiť, ale ty si tak neuveriteľný chudák, že si potrebuješ XY dní dopredu plánovať, akým dielom sa poskladáš na 20 eurovú transakciu. Toto je neuveriteľný level chudáctva.“