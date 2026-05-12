Richard Sulík má dôvod na radosť: Nevesta prehovorila o svadbe a dieťatku!

BRATISLAVA - Fiki Sulík má dôvod na úsmev nielen po zápase, ale aj v súkromí! Po remíze vo Fight Night Challenge, kde ho z hľadiska podporovali aj rodičia vrátane hrdého otca Richarda Sulíka, sa pozornosť presúva na jeho veľké životné novinky. Mladý Sulík totiž plánuje svadbu s krásnou Viktóriou a v hre je už aj bábätko!
V sobotu sa Fiki Sulík už po niekoľkýkrát postavil do ringu Fight Night Challenge. So súperom Patrikom to dotiahli na remízu a sľúbili si odvetu. Na galavečer ho dokonca prišli podporiť aj rodičia. Hrdý otec Richard Sulík sa tým pochválil na sociálnej sieti. „Fitík uhral poctivú remízu, na fotke ešte jeho mama a jeho nevesta. Ešte aj moja ex je tam," napísal k ich spoločnému zábery. No a politik bude čoskoro aj ženiť syna a taktiež sa môže onedlho tešiť na vnúča.
Fikimu sa totiž nedarí len v pracovnom živote, ale aj v súkromí. Pred pár mesiacmi nám Filip v rozhovore spomínal, že plánuje svoju priateľku Viktóriu požiadať o ruku. Aj napriek tomu, že sú spolu len krátko, urobil tak, a pokľakol si pred ňu 1. apríla. Kráska si spočiatku myslela, že ide o vtip. „Vôbec som to nečakala. Na chvíľku som tomu neverila. Požiadal ma o ruku na Hviezdoslavovom námestí pred divadlom," povedala pre Topky.sk Viktória.
Síce idú na to poriadne zhurta, no nezaháľajú. Začali spolu bývať a rozprávali sa už aj o dieťati. „Plánujeme, ale tak plánujeme veľa vecí, takže uvidíme, ako to príde," priznala. Dokonca riešia už aj svadbu. „Chceli by sme väčšiu svadbu, takú taliansku, uvoľnenú. Aby sa tam veľa toho dialo, aby tam nebola nuda," prezradila. A aký má vzťah kráska s Fikiho rodičmi? Dozviete sa vo videu nižšie. Fotografie z galavečera si môžete pozrieť v galérii.