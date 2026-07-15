Rusi sú v koncoch: Boja sa totálnej katastrofy! Putin bude musieť urobiť drsné rozhodnutie

MOSKVA - Ruskej armáde môžu podľa Denisa Kapustina, zakladateľa Ruského dobrovoľníckeho zboru bojujúceho na strane Ukrajiny, postupne dochádzať možnosti, ako získavať nových vojakov. Ak finančné odmeny prestanú fungovať, Kremeľ môže siahnuť k nepopulárnemu riešeniu.
Takmer štyri a pol roka rozsiahlej vojny proti Ukrajine prinieslo Rusku obrovské straty. Moskva sa ich doteraz snažila nahrádzať najmä náborom zmluvných vojakov, ktorých lákala vysokými finančnými odmenami. Tento model však podľa zakladateľa Ruského dobrovoľníckeho zboru Denisa Kapustina postupne naráža na svoje limity.
V rozhovore pre Channel 24 tvrdil, že počet vojakov vyradených z bojov v poslednom období prevyšuje možnosti ruského náborového systému. Ak sa tento trend nezmení, prezident Vladimir Putin môže podľa neho napokon pristúpiť k rozsiahlej mobilizácii.
„Nie je tajomstvom, že Rusko žije v očakávaní totálnej mobilizácie, pretože zmluvný model sa postupne vyčerpal. Hlavným zdrojom zmluvných vojakov boli práve regióny, zatiaľ čo obyvatelia veľkých miest, ako sú Moskva či Petrohrad, sa do vojny, mierne povedané, príliš nehrnú,“ vyhlásil Kapustin.
Peniaze už nemusia stačiť
Kremeľ sa doteraz usiloval vyhnúť kroku, ktorý by vojnu výraznejšie preniesol do života obyvateľov najväčších ruských miest. Jedným z hlavných nástrojov náboru preto zostávali vysoké podpisové bonusy a ďalšie finančné výhody.
Aj tento spôsob získavania nových vojakov však môže podľa Kapustina strácať účinnosť. Ak človeka nepresvedčila určitá suma, jej zníženie ho podľa neho na front nepriláka. Naopak, ďalšie zvyšovanie odmien by znamenalo ešte väčší tlak na verejné financie.
„Ak niekto nešiel do vojny za 2,5 milióna rubľov, za 1,5 milióna tam už vôbec nepôjde. Za tri milióny možno áno, ale tie tri milióny musíte najskôr niekde vziať. Súčasná ekonomická situácia je taká, že peniaze objektívne chýbajú,“ povedal.
Mobilizácia by zasiahla aj veľké mestá
Práve vyčerpanie dobrovoľného náboru by podľa Kapustina mohlo prinútiť ruské vedenie k rozhodnutiu, ktorému sa doteraz snažilo vyhýbať. Rozsiahlejšia mobilizácia by mohla oveľa citeľnejšie zasiahnuť Moskvu, Petrohrad a ďalšie veľké mestá.
„Ak ľudia nejdú do vojny za peniaze, znamená to, že budú mobilizovaní. Preto ruská spoločnosť teraz z veľkej časti žije v očakávaní blížiacej sa katastrofy. Som presvedčený, že sa to tak skončí,“ vyhlásil.
Jeho slová predstavujú hodnotenie jedného z veliteľov jednotky bojujúcej na ukrajinskej strane. Kremeľ zatiaľ novú všeobecnú mobilizáciu neoznámil a presný vývoj ruského náboru nie je možné nezávisle overiť.
Straty sa počítajú v státisícoch
Rusko podrobné a pravidelne aktualizované údaje o vlastných stratách nezverejňuje. Ukrajinský generálny štáb podľa denníka The Kyiv Independent uviedol, že od začiatku rozsiahlej invázie 24. februára 2022 dosiahli ruské personálne straty približne 1,42 milióna ľudí. Tento údaj zahŕňa odhadované celkové bojové straty a nemožno ho nezávisle potvrdiť.
Podobný rozsah však vo svojej najnovšej analýze uvádza aj americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS). Podľa jeho odhadu utrpelo Rusko od februára 2022 do júna 2026 približne 1,4 milióna bojových strát vrátane 400-tisíc až 450-tisíc padlých. Ukrajinské straty odhaduje na 525-tisíc až 625-tisíc vojakov, z toho približne 125-tisíc až 150-tisíc mŕtvych.
Rozdiel medzi jednotlivými odhadmi zároveň ukazuje, aké náročné je počas pokračujúcej vojny presne určiť skutočný počet padlých, zranených a nezvestných. Isté však je, že pokračujúce boje vytvárajú na obe armády obrovský tlak a schopnosť nahrádzať straty zostáva jedným z rozhodujúcich faktorov ďalšieho vývoja konfliktu.