Trump zatlačil na Netanjahua: Žiada stiahnutie izraelských vojakov zo Sýrie a Libanonu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v telefonáte minulý týždeň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby začal sťahovať svoje jednotky z územia Sýrie a Libanonu. V utorok o tom informoval portál Axios s odvolaním na izraelských a amerických predstaviteľov.
Izraelská kontrola
Izraelské ozbrojené sily v súčasnosti ovládajú rozsiahle pohraničné územia v Sýrii a Libanone. Netanjahuova vláda trvá na tom, že prítomnosť izraelských síl je tam nutná, aby sa predišlo ďalšiemu masakru podobnému tomu zo 7. októbra 2023. Viacerí vysokopostavení členovia izraelskej vlády však chcú, aby Izrael tieto územia okupoval trvalo. Niektorí dokonca presadzujú, aby tam vznikli židovské osady.
Trump však podľa zdroja Axiosu v telefonáte Netanjahuovi povedal, že prítomnosť izraelských jednotiek v Sýrii a Libanone vyvoláva napätie a mohla by viesť k eskalácii. „Nechcú vás tam. Mali by ste presunúť svoje jednotky,“ povedal Trump podľa slov amerického predstaviteľa, ktorý dodal, že to isté platí aj pre Libanon.
Spor o ústup
„Premiér zo svojej strany poukázal na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc,“ uviedla kancelária izraelského premiéra vo svojom vyhlásení. V okupovaných častiach Sýrie v uplynulých týždňoch rástlo napätie a miestni obyvatelia protestujúci proti izraelskej prítomnosti sa dostali do potýčok s izraelskými vojakmi. Trumpova vláda sa niekoľko mesiacov snažila vyjednať novú bezpečnostnú dohodu medzi Izraelom a Sýriou. Neskôr však dospela k záveru, že vláda v Jeruzaleme nie je ochotná urobiť ústupky. Podľa amerických predstaviteľov medzi ne patrilo postupné stiahnutie izraelských vojakov zo sýrskeho územia, ktoré obsadili po páde sýrskeho prezidenta Bašára Asada.
Rokovania pokračujú
V utorok sa v Ríme za účasti amerických sprostredkovateľov stretli predstavitelia Izraela a Libanonu, ktorí pokračujú v sérii rokovaní zameraných na implementáciu rámcovej dohody. Táto dohoda je zameraná na ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a na dosiahnutie trvalého mieru medzi týmito dvoma krajinami.
Implementácia dohody sa má začať stiahnutím Izraela z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone. Vláda v Bejrúte požaduje okamžitý odsun Izraela z dohodnutých oblastí a harmonogram, v ktorom bude určené, kedy izraelské sily odídu z ďalších miest. Libanonská armáda je pripravená prevziať nad týmito oblasťami kontrolu. Izraelskí predstavitelia si však chcú overiť, či sa v „pilotných zónach“ nenachádzajú zbrane a vojenská infraštruktúra Hizballáhu. Libanon tvrdí, že by to mala posudzovať americká armáda.