MIMORIADNY ONLINE Rusko zasiahlo obchodné lode aj prístavy: Pri útokoch na Odesu zahynuli traja ľudia

KYJEV - Rusko počas dnešného popoludnia a večera zaútočilo na obchodné lode v Čiernom mori a prístavy v ukrajinskej Odesskej oblasti. Zomreli traja ľudia, informoval v príspevkoch na telegrame veliteľ regionálnej vojenskej správy Oleh Kiper. Situáciu sledujeme online.
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6:00 „Raketa doletí do Kyjeva za 2 až 4 minúty,“ vysvetľuje úradník oneskorenie leteckého poplachu počas ruských balistických útokov. „Všetky informácie o odpaloch alebo prípravách na odpal k nám prichádzajú od našich partnerov... Žiadny systém nemôže byť dokonalý, takže sa vyskytujú poruchy.“
Rusko útočilo na lode a prístavy v Odesskej oblasti
Rusko počas dnešného popoludnia a večera zaútočilo na obchodné lode v Čiernom mori a prístavy v ukrajinskej Odesskej oblasti. Zomreli traja ľudia, informoval v príspevkoch na telegrame veliteľ regionálnej vojenskej správy Oleh Kiper.
Ruská armáda podľa Kipera najskôr zaútočila na dve obchodné lode plávajúce vyznačeným koridorom v Čiernom mori. Išlo o plavidlá pod vlajkou Tanzánie a Libéria. Zomrel kapitán jedného z nich. Jedenásť ľudí záchranári previezli na breh, traja námorníci utrpeli zranenia, uviedol Kiper. Nešpecifikoval, akou zbraňou ruská armáda na lode zaútočila.
Večer podľa Kipera ruský dron zaútočil na prístavnú infraštruktúru v Odesskej oblasti a zasiahol civilnú loď pod vlajkou Marshallových ostrovov. Nástavba lode bola poškodená, na palube vypukol požiar. Zahynuli dvaja ľudia.
Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské drony zasiahli tri nákladné lode v prístave Odesa. V prístave Pivdenne sa cieľom útoku stali objekty využívané na vykládku pohonných hmôt a mazív a päť nádrží na tieto látky.
V Odesskej oblasti sa nachádzajú veľké prístavy, cez ktoré Ukrajina vyváža obilie a ďalšie poľnohospodárske produkty. Základný koridor pre námornú plavbu vedie pozdĺž pobrežia, a teda cez teritoriálne vody Rumunska, pripomína ruská služba BBC.