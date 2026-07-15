Smrtiace plamene v Španielsku: Väčšina obetí požiaru boli cudzinci

MADRID - Dvanásť z 13 obetí lesného požiaru, ktorý minulý týždeň zasiahol autonómne spoločenstvo Andalúzia na juhu Španielska, boli cudzinci. Miestne úrady po ukončení súdnych pitiev v utorok spresnili, že medzi obeťami bolo sedem občanov Spojeného kráľovstva, traja Belgičania a po jednom občanovi Francúzska a Spojených štátov. Jedinou obeťou so španielskym občianstvom bol miestny obyvateľ, informovala agentúra AFP.
Plamene pohltili tisíce hektárov
Lesný požiar vypukol pri obci v Los Gallardos ležiacej v provincii Almería. V okolí Los Gallardos a susedných obcí požiar zasiahol územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov. Celkovo sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 7000 hektárov. Vďaka zlepšeniu poveternostných podmienok a slabšiemu vetru sa požiar podarilo cez víkend dostať pod kontrolu.
Vyšetrovanie pokračuje
Podľa andalúzskeho premiéra Juanmu Morena požiar zrejme vznikol minulý štvrtok (9. júla) pri ceste po roztrhnutí elektrického vedenia. Silný vietor potom zahnal plamene do hôr, kde za dve hodiny postúpili asi o 15 kilometrov. Požiar označil za „veľkú tragédiu“ a uviedol, že k vysokému počtu obetí prispela pravdepodobne skutočnosť, že niektorí obyvatelia nedodržali pokyny úradov. Identifikáciu obetí oneskorili ťažkosti so zhromažďovaním vzoriek DNA od príbuzných, keďže mnohí museli pricestovať zo zahraničia.
Španielsko v tomto roku zasiahla už druhá vlna horúčav, pričom teploty v uplynulých dňoch atakovali hranicu 44 stupňov. Minulý týždeň padol 112-ročný teplotný rekord v Barcelone, kde na stanici Fabra namerali 40,7 stupňa. Lesné požiare v Španielsku v minulom roku zničili takmer 400.000 hektárov pôdy.