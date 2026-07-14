Smutná správa: Známy herec spáchal samovraždu... Pred smrťou zverejnil mrazivý príspevok!

LOS ANGELES - Iba vo veku 44 rokov sa rozhodol známy zahraničný herec odísť z tohto sveta dobrovoľne. Pred smrťou zverejnil na sociálnej sieti mrazivý príspevok!
Herec Josh Grisetti spáchal samovraždu. O jeho nečakanom skone informoval kolega z brandže Rob McClure. „So zlomeným srdcom oznamujem, že brilantný Josh Grisetti si v piatok vzal život. Nie som pripravený sa ani pokúšať pochopiť prečo. Moje myšlienky sú s jeho manželkou a rodinou, ktorí sa teraz snažia vyrovnať s touto bolestnou realitou," napísal na sociálnu sieť. Tragickej správe nemôže uveriť ani hercov agent Rick Ferrari.
„Som úplne zdrvený. To je to jediné, čo k tomu dokážem povedať," povedal pre magazín Entertainment Weekly. Ako a prečo sa zabil, to zatiaľ nikto neupresnil. Len krátko pred svojou smrťou zverejnil Grisetti posledný mrazivý príspevok na Instagrame. Oznámil v ňom, že sa z osobných dôvodov rozhodol odstúpiť z pozície režiséra pripravovanej inscenácie muzikálu Pravá blondínka (Legally Blonde) na Trentino Music Festivale v talianskej Fiere di Primiero, a to len krátko pred premiérou.
Zároveň vyjadril vďaku celému súboru za podporu. Zverejnil aj fotografiu hercov, ktorí počas spoločného záberu držali jeho portrét ako symbol toho, že zostáva súčasťou tímu aj napriek svojej neprítomnosti. Príspevok uzavrel želaním úspešnej premiéry a vyznaním, že je na celý súbor nesmierne hrdý. Onedlho na to si vzal život.