Utorok14. júl 2026, meniny má Kamil, Lara, zajtra Henrich

Smutná správa: Známy herec spáchal samovraždu... Pred smrťou zverejnil mrazivý príspevok!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Iba vo veku 44 rokov sa rozhodol známy zahraničný herec odísť z tohto sveta dobrovoľne. Pred smrťou zverejnil na sociálnej sieti mrazivý príspevok!

Herec Josh Grisetti spáchal samovraždu. O jeho nečakanom skone informoval kolega z brandže Rob McClure. „So zlomeným srdcom oznamujem, že brilantný Josh Grisetti si v piatok vzal život. Nie som pripravený sa ani pokúšať pochopiť prečo. Moje myšlienky sú s jeho manželkou a rodinou, ktorí sa teraz snažia vyrovnať s touto bolestnou realitou," napísal na sociálnu sieť. Tragickej správe nemôže uveriť ani hercov agent Rick Ferrari.

„Som úplne zdrvený. To je to jediné, čo k tomu dokážem povedať," povedal pre magazín Entertainment Weekly. Ako a prečo sa zabil, to zatiaľ nikto neupresnil. Len krátko pred svojou smrťou zverejnil Grisetti posledný mrazivý príspevok na Instagrame. Oznámil v ňom, že sa z osobných dôvodov rozhodol odstúpiť z pozície režiséra pripravovanej inscenácie muzikálu Pravá blondínka (Legally Blonde) na Trentino Music Festivale v talianskej Fiere di Primiero, a to len krátko pred premiérou.

Zároveň vyjadril vďaku celému súboru za podporu. Zverejnil aj fotografiu hercov, ktorí počas spoločného záberu držali jeho portrét ako symbol toho, že zostáva súčasťou tímu aj napriek svojej neprítomnosti. Príspevok uzavrel želaním úspešnej premiéry a vyznaním, že je na celý súbor nesmierne hrdý. Onedlho na to si vzal život.

Viac o téme: SamovraždaJosh Grisetti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krst nového vína Davida
Dolly Buster skolabovala pri nakrúcaní: Štáb podozrivo mlčí, ona bojuje o život na JISke!!
Zahraniční prominenti
Svadba hviezdy Upírskych denníkov:
Svadba hviezdy Upírskych denníkov: Fanúšičky zaplačú!
Zahraniční prominenti
Najmladšia dcéra Karla Gotta
Najmladšia dcéra Karla Gotta je už dospelá: Čomu sa venuje krásna Nelly?
Zahraniční prominenti
Pomáda
Bláznivá Frenchy z Pomády akoby zastavila čas: Má 74 rokov, ale... stále je to kočka
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Maroš Šefčovič dostal Rád za občianske zásluhy od španielskeho kráľa za dohodu o Gibraltári
Maroš Šefčovič dostal Rád za občianske zásluhy od španielskeho kráľa za dohodu o Gibraltári
Správy
Ladislav Šimko o novej ére eurofondov
Ladislav Šimko o novej ére eurofondov
Správy
Otvorenie jednej z najkrajších častí Vážskej cyklomagistrály z Nemšovej do Košece
Otvorenie jednej z najkrajších častí Vážskej cyklomagistrály z Nemšovej do Košece
Správy

Domáce správy

Komisár pre obchod a
Šefčovič získal vysoké španielske ocenenie: Kráľ mu poďakoval za dohodu o Gibraltári
Domáce
Projekt pomáhajúci obciam v
Projekt pomáhajúci obciam v ohrození: Hnutie Slovensko bije na poplach
Domáce
Ilustračné foto
Pozor na búrky: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré časti Slovenska
Domáce
Večerná prehliadka v Pohronskom múzeu: Zážitkový program, zlátenie amuletov aj história fajok
Večerná prehliadka v Pohronskom múzeu: Zážitkový program, zlátenie amuletov aj história fajok
Banská Bystrica

Zahraničné

Ann Widdecombeová
Vražda bývalej poslankyne šokuje Britániu: Polícia hovorí o cielenom útoku
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump mení plán: Poplatky v Hormuzskom prielive chce nahradiť obchodnými dohodami
Zahraničné
Pri rieke Soča v
NEŠŤASTIE v horách: Rodinka sa šla okúpať, chvíľu na to ich zasiahli padajúce SKALY! Zranenia utrpela aj dcéra (3)
Zahraničné
Ľudia sa prechádzajú v
Kuba opäť bez prúdu: Tretí veľký výpadok za deväť dní zasiahol milióny ľudí
Zahraničné

Prominenti

Ilustračné foto
Smutná správa: Známy herec spáchal samovraždu... Pred smrťou zverejnil mrazivý príspevok!
Zahraniční prominenti
Bývalá Superstáristka Dominika Stará
Bývalá Superstáristka Dominika Stará v slzách: Neverila, že sa to skončí takto!
Domáci prominenti
Najmladšia dcéra Karla Gotta
Najmladšia dcéra Karla Gotta je už dospelá: Čomu sa venuje krásna Nelly?
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Takúto ju nepoznáme! Zlatica
Takúto ju nepoznáme! Zlatica Puškárová odhodila zábrany: Pohľad vám padne priamo tam
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pozor na prehltnutie morskej
Pozor na prehltnutie morskej vody na dovolenke: Toto vám hrozí!
vysetrenie.sk
FOTO Vodič zaparkoval a auto
Virálne video z Chorvátska baví internet: Vodič zaparkoval na pobreží, auto malo iné plány, skončilo v MORI!
Zaujímavosti
Pozor na letné prázdniny!
Pozor na letné prázdniny! Toto sú riziká, ktoré mnohí rodičia podceňujú
Zaujímavosti
Chlpatý milovník hôr: Túlavý
Chlpatý milovník hôr: Túlavý pes sám zdolal Kriváň aj turistické chodníky k plesám
dromedar.sk

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!

Šport

Parádna generálka v podaní Trnavy! Spartak zdolal 16-násobného ligového majstra
Parádna generálka v podaní Trnavy! Spartak zdolal 16-násobného ligového majstra
Niké liga
Bojuje o život: Bývalý futbalista je v kóme, klub žiada o pomoc prostredníctvom zbierky
Bojuje o život: Bývalý futbalista je v kóme, klub žiada o pomoc prostredníctvom zbierky
Nemecko
Futbalový zväz oproti Calzonovi ušetrí poriadny balík: Weiss a dvojica asistentov podpísali zmluvu
Futbalový zväz oproti Calzonovi ušetrí poriadny balík: Weiss a dvojica asistentov podpísali zmluvu
Reprezentácia
VIDEO Pogačar na Tour ovládol aj náročnú horskú etapu: Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie
VIDEO Pogačar na Tour ovládol aj náročnú horskú etapu: Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie
Tour de France

Auto-moto

Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava

Kariéra a motivácia

Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Sekretárka vs. Office Manažér: Viac než len zmena názvu na vizitke
Trendy na trhu práce
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Kariérny rast
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Rady a tipy
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy

Technológie

Rafale F4 dostal nový systém elektronického boja NAMIB. Nepriateľský radar vystopuje ešte počas letu
Rafale F4 dostal nový systém elektronického boja NAMIB. Nepriateľský radar vystopuje ešte počas letu
Armádne technológie
Ruskí hackeri napádajú routery naprieč celým NATO, od vládnych až po domáce: Ak si ho dlho nekontroloval, riziko sa týka aj teba
Ruskí hackeri napádajú routery naprieč celým NATO, od vládnych až po domáce: Ak si ho dlho nekontroloval, riziko sa týka aj teba
Bezpečnosť
Waze dostáva poriadnu nádielku noviniek. Navigácia sa ti oveľa viac prispôsobí a prestane ťa počas jazdy zbytočne rušiť
Waze dostáva poriadnu nádielku noviniek. Navigácia sa ti oveľa viac prispôsobí a prestane ťa počas jazdy zbytočne rušiť
Aplikácie a hry
Európska únia urobila prvý krok k zákazu sociálnych sietí pre deti
Európska únia urobila prvý krok k zákazu sociálnych sietí pre deti
Správy

TN LIVE

Trnava si v generálke pripísala cenný skalp známej značky. Spartak predviedol skvelý obrat
Trnava si v generálke pripísala cenný skalp známej značky. Spartak predviedol skvelý obrat
Šport
Ľudí od medveďov delia už len ploty. Odborníci vysvetľujú, prečo sú šelmy čoraz odvážnejšie
Ľudí od medveďov delia už len ploty. Odborníci vysvetľujú, prečo sú šelmy čoraz odvážnejšie
Domáce
Počet prípadov rakoviny kože na Slovensku rastie. Poznáte pravidlo jedného štamperlíka?
Počet prípadov rakoviny kože na Slovensku rastie. Poznáte pravidlo jedného štamperlíka?
Domáce
Weiss zostáva pri reprezentácii do roku 2027. Zväz ušetrí 46-tisíc eur mesačne
Weiss zostáva pri reprezentácii do roku 2027. Zväz ušetrí 46-tisíc eur mesačne
Šport

Bývanie

Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi

Pre kutilov

Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži narodení v týchto znameniach sa najčastejšie vracajú k bývalým partnerkám
Chudnutie a diéty
Muži narodení v týchto znameniach sa najčastejšie vracajú k bývalým partnerkám
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pri rieke Soča v
Zahraničné
NEŠŤASTIE v horách: Rodinka sa šla okúpať, chvíľu na to ich zasiahli padajúce SKALY! Zranenia utrpela aj dcéra (3)
Po otcovi prevzal africké
Zahraničné
Wagnerovci vybudovali v Afrike impérium! Zarábajú už aj na drogách, zlate a diamantoch
Dcéra zostala na nástupišti
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Rodičia nechali na nástupišti dcérku aj s batožinou! Všetko zachytila kamera
Internetom sa šíri ďalší
Domáce
Internetom sa šíri ďalší podvod: Zneužíva mená známych inštitúcií! TOTO nikdy nerobte

Ďalšie zo Zoznamu