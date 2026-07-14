Virálne video z Chorvátska baví internet: Vodič zaparkoval na pobreží, auto malo iné plány, skončilo v MORI!

RAB – Dovolenková sezóna je už v plnom prúde. Pláže v známych letoviskách sú preplnené domácimi aj turistami. Rovnako sú na tom aj parkoviská. V týchto dňoch je nájsť bezplatné parkovanie pri pláži takmer nemožné. Svoje o tom vie aj majiteľ tohto vozidla.
Medzi známe chorvátske destinácie, kde každoročne zavíta mnoho turistov aj domácich obyvateľov, patrí aj ostrov Rab. V poslednom období sa spomína na sociálnych sieťach ale z úplne iného dôvodu. Na tomto mieste sa odohrala situácia, ktorá sa stala virálnou.
Šťastie v nešťastí
Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach je zachytený modrý automobil, ktorý parkuje veľmi netradične. Vyzerá ako drevená leta, ktorú niekto oprel o múr. Ľudia to začali fotiť a natáčať. Vodič zrejme zabudol zdvihnúť ručnú brzdu a auto sa pomaly presunulo až k okraju a zosunulo sa dolu do mora. Píše o tom Dnevnik.
"V Barbate na Rabe sa mali aspoň návštevníci pláže na čo pozerať. V sobotu ráno sa skĺzlo do mora auto s evidenčnou značkou Záhrebu. Našťastie v tom čase nebolo v okolí ani živej duše, takže sa neodohrala žiadna tragédia."
Majiteľ luxusného SUV modrej farby však bude mať zrejme na tragédiu iný názor. Podľa miestnych si za to môže sám. "Tu sa nesmie parkovať!" znel jeden z komentárov. Niekto ďalší napísal, že auto zrejme z dlhého pobytu na slnku vysmädlo, tak sa išlo napiť.