Blanár vyjadril podporu Saudskej Arábii: Slovensko reaguje na útoky a napätie v regióne

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Fajsalom F. Alibráhímom, ktoré sa konalo v New Yorku, Blanár pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko.
Energetické riziká
„Po tom, čo nás Európska komisia prinúti skončiť s odberom plynu z Ruskej federácie v septembri budúceho roka, sme počítali aj s týmto regiónom. Keďže je Hormuzský prieliv v podstate využitý ako zbraň a tento región generuje viac ako 20 percent takejto energie, ktorá je dôležitá aj v Európskej únii (EÚ), tak som bol zvedavý, ako sa na to celé pozerajú,“ povedal po rokovaní, ktoré absolvoval v rámci svojej pracovnej cesty do Spojených štátov. Podľa jeho slov sa spolu s Alibráhímom zhodli, že čím skôr sa situácia upokojí, tým to bude pre región Stredného východu aj EÚ lepšie.
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Blanár zároveň zopakoval, že Slovensko podporuje prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorú za krajiny Perzského zálivu predstavil Bahrajn. Saudskej Arábii Blanár zároveň pogratuloval k organizácii svetového veľtrhu Expo 2030 aj majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2034. Čo sa týka podpory Saudskej Arábie pre kandidatúru SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-29, podľa Blanára bola reakcia Alibráhíma pozitívna. „Potrebujeme to už len sformalizovať,“ skonštatoval.
Nová spolupráca
V rámci rozvoja spolupráce sa Alibráhím podľa Blanára zaujímal o zbrojársky priemysel, ale aj o investície na Slovensku týkajúce sa technológií v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou. MZVEZ pripomenulo, že stretnutie nadväzovalo na intenzívnejší politický dialóg medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem SR ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. Návšteva zahŕňala predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-29, bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.