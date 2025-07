Sulíkov syn BRUTÁLNE zaútočil na Polnišovú! VYTOČILO ho jej vystúpenie na festivale: Si HNUSNÁ a TLSTÁ

Filip Sulík sa nechutne obul do herečky a komičky Petry Polnišovej. (Zdroj: Vlado Anjel, Instagram)

BRATISLAVA – Toto si nezaslúžila! Reč je o komičke Petre Polnišovej, ktorá so svojím tanečným vystúpením bavila ľudí na festivale. To sa zrejme nepáčilo synovi bývalého politika Richarda Sulíka, Filipovi Sulíkovi. Ten totiž vystúpenie označil za ho*no a Polnišovej adresoval niekoľko hnusných slov.

Reč je o vystúpení Flitre v rytme, ktoré sa odohralo počas hudobného festivalu Pohoda v Trenčíne. Tanečný workshop pod vedením Laca Cmoreja, Petry Polnišovej, Fera Jokea a ďalších prilákal stovky ľudí – a stan, kde sa vystupovalo, doslova praskal vo švíkoch. Ľudia sa smiali, tancovali a zabávali sa.

To však evidentne neocenil Filip Sulík, ktorý sa k vystúpeniu vyjadril na svojich sociálnych sieťach. „Toto je Fero Joke a Petra Polnišová. Je to pekelné niečo. Čo ma extrémne udivuje – vlastne ma to ani neudivuje, čo to trepem – že tam ľudia s nimi tancujú choreografiu. Normálne dospelí chlapi s bradou, čo majú aj deti doma pravdepodobne, normálne otcovia rodín tancujú s Ferom Jokeom a Petrou Polnišovou túto ich hroznú choreografiu. A zabávajú sa…“ krútil hlavou syn bývalého politika.





Ostré slová však týmto zďaleka nekončili. Sulík junior zaútočil aj na výzor Petry Polnišovej, ženy, ktorá je roky označovaná za prvú dámu slovenského humoru.

A nebol by to Fiki, keby sa neobul aj do ďalšej postavy slovenského humoru – Simony Salátovej, vystupujúcou pod menom Simona Comedy:„To, že má Fero Joke v mene joke, je ten istý princíp, ako to, že má Simona Comedy v mene comedy. Dvaja tlstí nevtipní ľudia bez žiadnych nárokov na svoj humor si dajú do mena joke a comedy.“

Filip Sulík už v minulosti viackrát pobúril verejnosť svojimi kontroverznými vyjadreniami, no tentoraz sa mu podarilo poriadne rozvíriť hladinu – a to na účet ženy, ktorá je pre mnohých symbolom kvalitného slovenského humoru.