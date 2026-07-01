Mesiac a pol do svadby a... Sulík so snúbenicou urobili nečakaný krok!

BRATISLAVA - Láska ako hrom! Filip Sulík a jeho snúbenica Viktória svoj vzťah rozhodne nebrzdia. Po zásnubách, ktoré prišli len po niekoľkých mesiacoch randenia, sa už pripravujú na augustovú svadbu. Ešte pred veľkým dňom však spravili ďalšie významné gesto.
Filip Sulík to vzal hopom! Svoju priateľku verejnosti oficiálne predstavil len začiatkom tohto roka a ich vzťah nabral raketové tempo. Po niekoľkých mesiacoch randenia prišla romantická žiadosť o ruku a dvojica už intenzívne odpočítava dni do svadby. Tá sa uskutoční už v auguste, takže na prípravy im nezostáva veľa času.
Budúci manželia už v minulosti prezradili, že ich veľký deň nebude žiadnou komornou udalosťou. Naopak, snívajú o svadbe plnej ľudí, dobrej atmosféry a zábavy. „Chceli by sme väčšiu svadbu, takú taliansku, uvoľnenú. Aby sa tam veľa toho dialo, aby tam nebola nuda,” prezradila svoje predstavy budúca nevesta Viktória pred časom pre Topky. Či sa im podarí ich predstavy pretaviť do reality, sa zrejme dozvieme už o mesiac a pol.
Filip si pred svoju vyvolenú pokľakol 1. apríla na romantickom mieste priamo v centre Bratislavy. Keďže išlo práve o Deň bláznov, Viktória si spočiatku nebola istá, či nejde len o vydarený žart. „Vôbec som to nečakala. Na chvíľku som tomu neverila. Požiadal ma o ruku na Hviezdoslavovom námestí pred divadlom,” prezradila pred časom pre Topky.sk.
Zdá sa však, že dvojica nechce nič nechávať na náhodu a svoju lásku spečaťuje na viacerých úrovniach ešte pred samotným sobášom. Najnovšie urobili ďalší symbolický krok, ktorý im zostane na celý život. Rozhodli sa totiž pre spoločné tetovania. Každý z nich si na ruku nechal vytetovať meno toho druhého, čím svoju vzájomnú náklonnosť zvečnili aj navždy pod kožou.
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