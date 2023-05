Sulíkov syn DOURÁŽAL známu Slovenku: Nechutné komentáre o TUČNEJ SVINI... Do úst si zobral aj jej dieťa!

BRATISLAVA - Syn exministra hospodárstva Richarda Sulíka (55), Filip Sulík (27), na seba neraz strhol pozornosť svojim kontroverzným vystupovaním. Aktuálne však prekročil absolútne všetky hranice a nechutne sa pustil do slovenskej komičky Simony Salátovej (29). Najprv ju označil za tučnú svinu a nakoniec si do úst zobral aj jej dieťa (6)!

Filip Sulík na seba upozornil začiatkom roka 2022, kedy pustil do obehu stránku určenú na výzvy. Pôvodným zámerom bolo, aby fanúšikovia vyzývali verejne známe osobnosti na splnenie nejakej úlohy. Ten sa však zvrtol a namiesto vtipných a nevinných challengov, sa ľudia zbierali napríklad na toto: „Ema Lacová natočí profesionálne porno a odovzdá ho platforme na distribúciu podporovateľom.“

Projekt Youdare napokon skrachoval a podľa jeho vlastných slov sa aktuálne venuje inému. No okrem toho má zjavne dosť času venovať sa aj sociálnym sieťam. Práve tam totiž zverejňuje svoje kontroverzné názory a robí si posmech z každého, kto mu práve príde do cesty. Problémom však je, že nejde o nevinné žartíky, ale o hrubé urážky, ktoré prekračujú všetky hranice.

Najnovšie sa tvrdo pustil do slovenskej komičky Simony Salátovej. Zverejnil screen shot článku z denníka Nový čas, kde si popis upravil podľa seba. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,“ znel jeden z komentárov mladého Sulíka. A neodpustil si poznámku ani na adresu Simoninho 6-ročného syna Damiána. „Zistil som, že decko Simony nie je synom jej priateľa Joea Trendyho napriek tomu, že vyzerá, akoby mu z oka vypadlo. Myslel som, že s Trendym je preto, lebo bol jediný ochotný mať s ňou sex,“ zneli ďalšie urážky od Filipa.

Simona tvrdí, že sa to nestalo prvýkrát. „Neviem, či si ma vyhliadol, ale ja som mu nič nespravila. On sa už dlhšiu dobu o mne vyjadruje, aká som tučná sviňa. To prehliadam, lebo mu nechcem dávať kredit. No keď začal riešiť môjho syna, že je nešťastník, lebo je syn tej tučnej svine a že musí žiť v jednej domácnosti s mojím priateľom Teodorom, ktorý nie je jeho biologický otec, už sa ma to dotklo,“ vyjadrila sa pre cas.sk Simona.

Rozhodla sa preto konať a vyzvala všetkých svojich sledovateľov, aby nahlasovali profily Filipa Sulíka. „Filip si neustále zakladá nové profily, kde osočuje rôznych ľudí. Človek, ktorý má údajne psychické problémy, by sa nemal vyjadrovať na adresu druhých. Vraj má dokonca nejaké papiere na hlavu. Plus je to ešte aj syn verejne činného človeka, pripadá mi to ako úplný nonsens,“ pokračovala Simona s tým, že to zatiaľ súdnou cestou riešiť nechce.

„Zatiaľ budem rada, ak vyviniem mediálnu vlnu, no keď sa to začne zo strany pána Sulíka juniora stupňovať, určite podstúpim všetky právne kroky, aby som ho zastavila,“ dodala. Samotný Filip zverejnil na sociálnych sieťach ešte aj iné príspevky, z ktorých mrazí: „Stále mám väčšiu potrebu vybaviť si zbroják. Už by som to aj riešil, ale mám obavu, že by som mal slabú chvíľku a vlastnil by som pištoľ, tak by som sa impulzívne odstrelil,“ napísal.

Samotný Richard Sulík sa k vystrájaniu svojho syna vyjadriť nechcel.