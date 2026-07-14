Šokujúce priznanie Doroty Nvotovej: Ďalšia nevyliečiteľná diagnóza!

BRATISLAVA - Herečka a speváčka Dorota Nvotová oznámila opäť smutnú správu. Lekári jej diagnostikovali chronické ochorenie, ktoré sa podľa jej slov zaradilo na zoznam nevyliečiteľných diagnóz. Napriek tomu si zachováva svoj typický nadhľad a odhodlanie bojovať.
Po tom, čo vlani Dorote Nvotovej diagnostikovali onkologické ochorenie prsníka, brunetka začiatkom tohto roka podstúpila mastektómiu. Po náročnom období spojenom so zdravotnými problémami teraz oznámila ďalšiu nepríjemnú správu zo svojho súkromia.
Prezradila, že jej diagnostikovali lymfedém – chronické ochorenie, ktoré spôsobuje hromadenie lymfy v tkanivách a vedie k opuchom. Hoci ide o diagnózu, ktorá si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu a starostlivosť, herečka dala jasne najavo, že sa nevzdáva. „Milý lymfedém. Trochu som to tušila, že ma navštíviš. Tvoje návštevy vraj bývajú doživotné. Nejako to spolu zvládneme. Nebojím sa ťa!!“ napísala v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti.
Následne s typickým humorom poznamenala, že do jej života pribudla ďalšia nevyliečiteľná choroba. „Niekedy mám pocit, že môj život je nejaký ufónsky vedecký pokus, že si vybrali jednu pozemšťanku a naložili jej riadne, aby zistili, koľko toho ešte zvládne bez toho, aby sa výrazne obmedzovala a aby jej zmizol úsmev z tváre a chuť do života,“ napísala.
Ani tentoraz však nestratila optimizmus. V závere odkázala, že sa novej diagnózy nebojí, a s dávkou irónie dodala: „Čo to bude nabudúce? Cukrovku ešte inak nemám…“ Príspevok okamžite vyvolal vlnu podpory. Viacerí jej v komentároch posielajú povzbudivé odkazy a želajú veľa síl do ďalšieho boja s ochorením.
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