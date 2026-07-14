AKTUÁLNE Panika na pražskej hlavnej stanici: Bombová hrozba! Polícia evakuovala tisíce ľudí

PRAHA - Polícia dnes ráno kvôli anonymnej hrozbe bombou evakuovala pražskú hlavnú stanicu, prebehla pyrotechnická prehliadka ale nič nenašla, oznámila na sieti X. Premávka vlakov bola zhruba hodinu zastavená, metro tamojšou stanicou prechádzalo, vyplýva z informácií od hovorcu Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martina Kavku a pražského dopravného podniku. Polícia tiež na necelú hodinu uzavrela magistrálu, ktorá okolo budovy prechádza. Cez hlavnú stanicu ráno mierido Prahy desiatky tisíc ľudí, po magistrále denne prejdú desiatky tisíc áut.
Polícia začala hlavnú stanicu kvôli vyhrážke nástražným výbušným systémom evakuovať pred 08: 00, o pol hodiny neskôr informovala, že stanica je vyprataná. "Pyrotechnická prehliadka bola negatívna, pes tiež nič nenašiel a všetko, vrátane dopravy na Wilsonove, sa vracia do normálu," uviedla pred 09:30. Wilsonovu ulicu, po ktorej severojužná magistrála okolo stanice prechádza, polícia uzavrela od 08:45. Pôvodne očakávala, že dopravné obmedzenie potrvá minimálne jednu až dve hodiny. "Teraz budeme pátrať po páchateľovi šírenia poplašnej správy. Hrozí mu až tri roky väzenia," doplnila.
Metro na trase C v stanici Hlavná stanica nezastavovalo viac ako hodinu a pol, premávka sa vrátila do normálu pred 09:30, vyplýva z webu dopravného podniku. Kavka o zastavení vlakov informoval o 08:20, doprava sa podľa neho obnovila o 09:15. Vypratanie hlavnej stanice alebo jeho časti kvôli vyhrážke bombou alebo podozrivej batožine nie je úplne ojedinelé. Po anonymnej hrozbe bombou polícia stanicu vykľula napríklad v decembri 2016, podozrivého vtedy zadržala o deň neskôr. Dopadla aj muža, ktorý bombou na hlavnej stanici hrozil v septembri 2019, a ženu, ktorá s podobnou vyhrážkou prišla v auguste 2021. Obvinila ich potom z trestného činu šírenia poplašnej správy.