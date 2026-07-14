Vojna známych moderátorov! Skočili si do vlasov, ona ho nazvala šľapkou a on... uff

BRATISLAVA - Slovenskou internetovou scénou otriasa ďalšia poriadne ostrá prestrelka. Moderátori Oskar Oski Barami a Katarína Becca Balážiová si verejne skočili do vlasov a rozhodne nešlo len o nevinnú výmenu názorov. Padli tvrdé slová, obvinenia z dvojakého metra, narážky na inteligenciu a dokonca aj označenie šľapka.
Celý konflikt odštartovalo Oskiho video, v ktorom sa venoval pripravovanému rozhovoru Beccy s rapperom Lucom Brassim. Moderátorka ešte pred jeho zverejnením dala jasne najavo, že sa svojho hosťa nebude pýtať na kauzu firmy, ktorú v minulosti propagoval a ktorej majiteľ čelí závažným obvineniam. „Nebudem sa ho na to pýtať. To je moja talk show, nikomu inému sa nezodpovedám vo svojej talk show,“ vyhlásila.
Práve tieto slová si Oski zobral na mušku. Vo videu pripomenul, že Becca dlhodobo kritizuje jeho výber hostí, najmä politikov, pričom podľa neho sama pristupuje k svojim hosťom úplne iným metrom. „Ja nerozdeľujem a pýtam sa aj kriticky. Ty môžeš točiť s politikmi, ale keď si ja dovolím natočiť tých, ktorí sa tebe nepáčia, tak už je plač,“ odkázal jej. Barami zároveň vytiahol aj zábery z jej rozhovorov, pripomenul jej slová o tom, že neznáša vypočítavých ľudí, a nezabudol ani na moment, keď Becca prezradila, že jej Luca Brassi daroval drahý prsteň. Aj to je dôvod, prečo sa Oskar pýta, či by svojmu hosťovi dokázala položiť aj nepríjemné otázky. Zdôraznil pritom, že keď robil rozhovor s Lucom Brassim on, otvoril aj tému glorifikácie drog v jeho tvorbe.
Vo videu sa však nevenoval len tomu. Tvrdí tiež, že mu Becca v minulosti nadávala do šľapiek za to, že robí rozhovory s politikmi, ktorí jej nie sú sympatickí. Rovnako odmietol jej narážky na to, že je platený vládou alebo politikmi. „Nezobral som nikdy peniaze od žiadnej strany, ani euro. Točím s každým a to je váš jediný problém,“ vyhlásil. Na jeho video zareagovala samotná Becca priamo pod príspevkom na Instagrame. „To je od teba veľmi milé, že si strávil nedeľu točením 3 min. videa o mne, asi je uhorka a parlamentné prázdniny. Video je síce deravé ako ementál, ale to by bolo na dlhšie, možno sa vyjadrím, ale nesľubujem. Ďakujem za reklamu,“ odkázala mu s dávkou irónie.
Oski na jej komentár reagoval prakticky okamžite. „Nemusíš sa vyjadrovať. Všetko som povedal za teba. Jedine, že by si bola naháňač oblakov?“ napísal. Vo videu si totiž neodpustil ani uštipačnú poznámku na adresu Beccinho označenia „cloud chaser“, keď ju opravil, že správne je „clout chaser“, a ironicky dodal: „Toľko k tvojmu IQ.“ Hoci záver svojho videa zakončil slovami, že jej praje všetko dobré a rád podporí malých tvorcov, nejde sa zbaviť dojmu, že týmto celá vec ešte nekončí...
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