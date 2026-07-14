Jay-Z je späť! Návrat na pódium po rokoch sprevádzali problémy!

NEW YORK - Raper Jay-Z sa po rokoch mimo koncertných pódií vrátil na scénu tromi vystúpeniami pred domácim publikom v New Yorku. Posledný koncert ale poznačilo niekoľkohodinové meškanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Yankee Stadium v Bronxe bol vypredaný. Počas troch večerov sa na pódiu k raperovi pridali viaceré hviezdy vrátane jeho manželky Beyoncé, Rihanny, Eminema, Pharrella Williamsa, Alicie Keys, Ushera, Nasa a Pusha T. Tretí nedeľňajší koncert sprevádzali niekoľkohodinové zdržania. Podľa organizátorov sa stovky fanúšikov bez vstupeniek snažili dostať dovnútra, čo donútilo bezpečnostné zložky uzavrieť vstupy a následne ich postupne opäť otvárať. Majitelia lístkov tak hodiny čakali na vstup a niektorí tvrdili, že sa na koncert vôbec nedostali.
Jay-Z sa na pódiu objavil až po polnoci. Bol viditeľne nahnevaný a ospravedlnil sa fanúšikom za čakanie, podotýka AFP. Keď však chaos utíchol, dav spieval jeho najväčšie hity a večer zakončil megahitom „Empire State of Mind“. Tento singel z roku 2009 je neoficiálnou hymnou mesta, v ktorom je každé jeho vystúpenie vnímané ako návrat domov. „Len málo hip-hopových interpretov by dokázalo vytvoriť taký dopyt, aby vypredali také veľké a ikonické miesto, akým je Yankee Stadium. Ešte menej umelcov by to dokázalo s hudbou, ktorú vydali pred desaťročiami,“ povedal odborník na afroamerické štúdiá z Temple University Timothy Welbeck.
Raper vydal posledný album „4:44“ v roku 2017. Na dvoch z troch koncertov sa však rozhodol pripomenúť albumy vydané už pred desaťročiami – „Reasonable Doubt“ spred 30 rokov a „The Blueprint“ spred 25 rokov. V Bronxe sa tak Jay-Z vrátil ku koreňom svojej tvorby – bez zbytočných efektov, priamo a ostro, opisuje koncerty AFP.
Odznelo množstvo skladieb, nielen najväčšie hity, a ani raz nepustil mikrofón z ruky. Na pódiu pôsobil sebavedomo a s radosťou si užíval jednoduchšie poňatie vystúpenia, dodáva agentúra. Po troch vypredaných koncertoch na Yankee Stadium pre približne 140-tisíc ľudí bude Jay-Z v septembri vystupovať na Stade de France v Paríži, kde koncert ešte nie je vypredaný, následne na štadióne Tottenham Hotspur Stadium v Londýne a turné zakončí v Los Angeles.
Napriek tomu, že sa Jay-Z stiahol zo štúdia, dosiahol celosvetový úspech vďaka aktivitám v oblasti športu, alkoholu, médií a módy. Podľa magazínu Forbes sa stal prvým miliardárom spomedzi raperov. Jeho manželstvo s Beyoncé vytvorilo jeden z najvýraznejších párov v šoubiznise. Obaja patria medzi najvplyvnejšie osobnosti sveta zábavy.