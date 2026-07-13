Pondelok13. júl 2026, meniny má Margita, zajtra Kamil, Lara

PRELOMOVÝ objav v Brne: Vírus kliešťovej encefalitídy má slabé miesto! Vakcíny budú lepšie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BRNO - Vírus kliešťovej encefalitídy míňajú na povrchu slabé miesta, kde vírusovú membránu nekryje proteínový obal. Nie je teda dokonale usporiadaný, ako doteraz vedci predpokladali, ukázal výskum inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity v Brne. Objav môže prispieť k vývoju liekov či vakcín. Štúdiu publikoval časopis Science Advances a dnes o nej informovala hovorkyňa inštitútu Halina Jílková.

Vďaka novým poznatkom o skladaní flavivírusov a dozrievaní do infekčnej podoby môžu vedci lepšie pochopiť, ako imunitný systém rozpoznáva vírusové častice, a prispieť tak k budúcemu vývoju antivírusových látok alebo vakcín. Objav zároveň naznačuje, že rovnaké princípy platia pre celú skupinu flavivírusov, kam okrem pôvodcu kliešťovej encefalitídy patria tiež vírusy horúčav dengue a Zika alebo žltej zimnice.

Pomocou kryoelektrónovej mikroskopie a elektrónovej tomografie vedci pozorovali tisícky vírusových častíc kliešťovej encefalitídy. Zistili, že mnoho z nich sa od ideálneho modelu výrazne odchyľuje. ,,V učebniciach bývajú flavivírusy zobrazované ako dokonale symetrické častice. Naše dáta ale ukazujú, že rad nezrelých aj zrelých vírusových častíc obsahuje odhalené miesta, kde chýba časť proteínového obalu. Práve tieto nedokonalosti nám pomohli lepšie pochopiť, ako sa vírusy zostavujú a zrejú," uviedol Tibor Füzik z CEITEC.

Šanca pre imunitný systém

Usporiadanie povrchových proteínov na okrajoch odkrytých miest ukazuje, že sa vírusový obal nezrelej častice skladá krok za krokom z jednotlivých proteínov. Premena do zrelej štruktúry postupuje z jedného miesta, na ktorého okraje sa pridávajú ďalšie stavebné jednotky. Ak časť vírusu nie je úplne pokrytá, otvára to priestor pre molekuly, ktoré imunitný systém využíva na rozpoznanie a zneškodnenie vírusov. Nový objav tak pomáha vysvetliť, prečo môžu niektoré protilátky vírus účinne neutralizovať, hoci ich cieľové miesta boli doteraz považované za neprístupné.

,,Domnievame sa, že podobné pravidlá skladania a dozrievania môžu platiť aj pre ďalšie flavivírusy, ako sú vírusy dengue, Zika alebo žltá zimnica, ktoré každoročne spôsobujú milióny infekcií po celom svete," doplnil vedúci výskumnej skupiny Pavol Plevka. Na výskume sa podieľali vedecké tímy z Univerzity v Helsinkách a Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity.

Každý rok v Česku lekári evidujú niekoľko stoviek nakazených kliešťovou encefalitídou. Vlani ich bolo 703 a tento rok za prvých päť mesiacov 43, pričom najviac prípadov je v lete a na jeseň, keď ľudia viac mieria do prírody. Závažnosť ochorenia zvyšuje skutočnosť, že u kliešťovej encefalitídy neexistuje špecifická liečba. Lekári môžu pacientom poskytnúť len podpornú starostlivosť a liečbu zameranú na zmiernenie príznakov. O to dôležitejšiu úlohu preto zohráva prevencia, najmä očkovanie.

Viac o téme: KliešťEncefalitídaObjavVedciSlabé miesto
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

HRÔZA Nové OBRIE kliešte
HRÔZA Nové OBRIE kliešte v našej oblasti? S týmto druhom sme sa tu ešte nestretli, obeť vie nasledovať!
Domáce
Nebezpečný vírus z kliešťov
Nebezpečný vírus z kliešťov prepisuje čierne rekordy: Bleskový prenos, ochrnutie a v najhoršom prípade smrť!
Zahraničné
Repelenty pod drobnohľadom: Niektoré
Repelenty pod drobnohľadom: Niektoré nechránia ani 6 hodín! TOTO radšej nekupujte
Domáce
Experti šokujú: Komáre začínajú
Experti šokujú: Komáre začínajú mať radi repelenty! TAKTO sa dá pred nimi ochrániť
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Prominenti
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Správy
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Správy

Domáce správy

FOTO Kúpalisko zachvátil požiar: V
Kúpalisko zachvátil požiar: V kuchyni rýchleho občerstvenia horelo, na mieste zasahovali hasiči
Domáce
Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
krasoň jaseňový
Slováci a Maďari spojili sily a varujú celú EÚ! Našim lesom hrozí invázia obávaného škodcu
Domáce
Polícia zadržala mladého vodiča v Kežmarku: Šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Polícia zadržala mladého vodiča v Kežmarku: Šoféroval napriek zákazu a pod vplyvom drog
Prešov

Zahraničné

Donald Trump
Trumpa pristihli pri lži: Namiesto lekára bol na golfe! Biely dom hasil prešľap
Zahraničné
Julija Svyrydenkovová
Zelenskyj prekopal celú politickú stratégiu: Ukrajinská premiérka Svyrydenková podala demisiu
Zahraničné
Zásah rakúskeho komanda vo
Zásah rakúskeho komanda vo Viedni: Chytili ruského pašeráka zbraní priamo pri kšefte
Zahraničné
FOTO Historický les v plameňoch:
Historický les v plameňoch: Oheň zničil tisíc hektárov! Ľudia utekajú zo svojich domovov
Zahraničné

Prominenti

Konvičková vyráža dych: V
Konvičková vyráža dych: V plavkách ukázala dokonalú postavu, v Cannes zažiarila ako filmová diva!
Domáci prominenti
VIDEO Pomáda
Bláznivá Frenchy z Pomády akoby zastavila čas: Má 74 rokov, ale... stále je to kočka
Zahraniční prominenti
FOTO Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Verešová po boku hollywoodskej hviezdy: V Karlových Varoch sa stretla s oscarovým hercom!
Domáci prominenti
Magdaléna Šebestová
Na otázku, kto Šebestovej kupuje šperky, prišla jasná odpoveď: Koniec tajnostiam
Domáci prominenti

Zaujímavosti

PRELOMOVÝ objav v Brne:
PRELOMOVÝ objav v Brne: Vírus kliešťovej encefalitídy má slabé miesto! Vakcíny budú lepšie
Zaujímavosti
Ženy, táto stará intímna
Ženy, táto stará intímna pomôcka vám môže pomôcť fyzicky, ale aj psychicky!
vysetrenie.sk
Chloe Ventonová
Lekári jej mesiace tvrdili, že má zápal močových ciest: Pravda bola oveľa krutejšia, Chloe zomrela ako 17-ročná
Zaujímavosti
Dóm sv. Alžbety v
Kam na výlet? Tajomné gotické kostoly lákajú návštevníkov aj toto leto
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!
Žltý lístok vás už nebude stresovať: Pošta mení pravidlá, po novom nemusíte utekať na pobočku!

Šport

Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Futbal
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
WTA
Dohoda je na svete: Prezident Barcelony potvrdil príchod zvučnej posily
Dohoda je na svete: Prezident Barcelony potvrdil príchod zvučnej posily
La Liga
MS VO FUTBALE 2026 Zdá sa to ako bláznivý fakt: Messi proti Anglicku zažije situáciu ako nikdy predtým
MS VO FUTBALE 2026 Zdá sa to ako bláznivý fakt: Messi proti Anglicku zažije situáciu ako nikdy predtým
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Rady a tipy

Technológie

Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Návody
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Filmy a seriály
VIDEO: Ruské tankery sa ocitli pod paľbou dronov. Ukrajina tvrdí, že za jedinú noc zasiahla 28 lodí
VIDEO: Ruské tankery sa ocitli pod paľbou dronov. Ukrajina tvrdí, že za jedinú noc zasiahla 28 lodí
Armádne technológie
Ukrajina posiela čoraz viac pozemných robotov do „zóny zabíjania“ namiesto vojakov. Počet ich misií vyskočil o 122 percent
Ukrajina posiela čoraz viac pozemných robotov do „zóny zabíjania“ namiesto vojakov. Počet ich misií vyskočil o 122 percent
Armádne technológie

TN LIVE

„Osemnástku“ čaká prvá ostrá previerka pod novým trénerom. Na prestížny turnaj chce poslať silný tím
„Osemnástku“ čaká prvá ostrá previerka pod novým trénerom. Na prestížny turnaj chce poslať silný tím
Šport
Študenti môžu získať až 12-tisíc eur. Na podanie žiadosti zostávajú posledné hodiny
Študenti môžu získať až 12-tisíc eur. Na podanie žiadosti zostávajú posledné hodiny
Domáce
Obrovský šok v Holandsku. Vo veku 38 rokov zomrel uznávaný rozhodca, mal sa predstaviť aj na MS
Obrovský šok v Holandsku. Vo veku 38 rokov zomrel uznávaný rozhodca, mal sa predstaviť aj na MS
Šport
Jedna krajina, dve rozdielne letá. Na západe je to na plavky, inde škaredé počasie zatvára kúpaliská
Jedna krajina, dve rozdielne letá. Na západe je to na plavky, inde škaredé počasie zatvára kúpaliská
Domáce

Bývanie

Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie

Pre kutilov

6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ľudia narodení v týchto znameniach bývajú najvášnivejší partneri: Nejde však len o fyzickú príťažlivosť
Partnerské vzťahy
Ľudia narodení v týchto znameniach bývajú najvášnivejší partneri: Nejde však len o fyzickú príťažlivosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Desivé varovanie experta: Putin nikdy neprestane s Ukrajinou bojovať! Nemôže si to dovoliť
Donald Trump
Zahraničné
Trumpa pristihli pri lži: Namiesto lekára bol na golfe! Biely dom hasil prešľap
Bizón vyhodil seniora do
Zahraničné
Desivý útok v Yellowstone: VIDEO Bizón vyhodil turistu do výšky! Utrpel vážne zranenia
Tamás Sulyok
Zahraničné
ŠOK v Maďarsku: Parlament SCHVÁLIL zmenu ústavy, prezident Sulyok okamžite KONČÍ vo funkcii!

Ďalšie zo Zoznamu