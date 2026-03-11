Mrazivé SVEDECTVO Nvotovej kamaráta: S obavami prehovoril o jej STAVE!

BRATISLAVA - Slovenská herečka, speváčka a politička Dorota Nvotová (43) prežíva jedno z najnáročnejších období svojho života. Okrem zákernej choroby, s ktorou sa pasuje, prežíva ťažké chvíle aj vo svojej cestovnej kancelárii. A to sa podpísalo na jej zdraví. Jej kamarát zverejnil mrazivé svedectvo o jej stave!
Dorota Nvotová začiatkom tohto roka odhalila, že má rakovinu. „Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť,“ proznala a hneď na druhý deň podstúpila operáciu. Robili jej mastektómiu, teda odstránenie celej prsnej žľazy. Aktuálne sa po zákroku úspešne zotavuje. No nestihla ešte načerpať sily a už musela riešiť ďalší problém - vlastní totiž cestovnú kanceláriu a v súvislosti s vojnou na Blízkom východe je v pohotovosti doslova 24 hodín, 7 dní v týždni.
A vysoké pracovné tempo sa začína podpisovať na jej zdraví. Upozornil na to jej blízky spolupracovník a známy hudobník Marián Slávka, ktorý sa rozhodol obrátiť na jej fanúšikov a klientov s prosbou, aby ju šetrili. „Chcel by som vás poprosiť, ľudia, aby sa šetrila Dorotka Nvotová. Chcel by som, aby sa to dievča šetrilo. Dnes sme mali skúšku, mala silný panický atak. Ona chce pomôcť všetkým na svete,“ uviedol vo videu, ktoré nahral na sociálnu sieť Instagram.
Neúnavne sa vraj snaží všetkým pomôcť, no robí to na úkor svojho zdravia. „Taká je ona, že chce pomôcť ľuďom z Maldív sa dostať domov... telefonáty, šesť dní nespí. Poznáte ju. Ja vás vyzývam, aby sme Dorku Nvotovú šetrili. Naozaj. Možno vám to príde niektorým smiešne, teda hejterom, ale je to baba, ktorá fakt vždy pomôže. Vždy chce dobre, má dobrý úmysel... Tak ju šetrime, elbo máme ju veľmi radi. Dorka, sme s tebou. Drž sa. Idem ťa šetriť,“ odkázal verejne kamarátke.