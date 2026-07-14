Extrémne teplo v Taliansku: Na Sardínii očakávajú až 45 stupňov

RÍM - Taliansko zasiahla tretia vlna horúčav počas tohto leta. Pribúda počet oblastí, pre ktoré boli vyhlásené vyššie stupne varovania pred vysokými teplotami. Na ostrove Sardínia očakávajú až 45 stupňov Celzia. Informuje správa agentúry ANSA.
Najvyšší stupeň výstrahy vyhlásili od stredy pre sedem talianskych miest vrátane Bologne, Brescie, Florencie, Frosinone, Perugie, Ríma a Turína. Druhý najvyšší sa bude vzťahovať na deväť ďalších miest, a to Miláno, Terst či Veronu, ako vyplýva z najnovšieho bulletinu talianskeho ministerstva zdravotníctva.
Silná tlaková výš z Afriky
Pri druhom - oranžovom - stupni výstrahy úrady upozorňujú, že teploty a poveternostné podmienky môžu ohrozovať zdravie najmä zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia a chorí. Červený a zároveň najvyšší stupeň označuje riziko pre zdravie celkovej populácie. Hasiči sa medzičasom naďalej snažia uhasiť niekoľko lesných požiarov, ktoré vypukli v nedeľu neďaleko mesta Palermo a v blízkosti Catanie a Syrakúzy na Sicílii. Na ostrove preventívne evakuovali niektoré domy. Na zásahu hasičov sa podieľajú aj lietadlá a vrtuľníky. Súčasnú vlnu extrémnych horúčav spôsobila v Taliansku silná tlaková výš z Afriky, ktorá tlačí horúci vzduch priamo nad Stredozemné more a v kombinácii so zmenami klímy vyhnala teploty výrazne nad sezónne priemery. Krajina toto leto eviduje najmenej sedem úmrtí v dôsledku horúčav.