Hviezda Skrytej vášne v rukách polície: FOTO v putách!

LOS ANGELES - Prípad Maria Cimarra naberá čoraz dramatickejší spád. Herec, ktorého si diváci pamätajú zo seriálového hitu Skrytá vášeň, čelí vážnym obvineniam zo strany svojej bývalej partnerky Bronislavy Gregušovej. Hoci súdny spor stále pokračuje, sestry Gregušové sa rozhodli zverejniť ďalšie dôkazy, ktoré podľa nich potvrdzujú ich tvrdenia.
Hviezda kultovej telenovely Skrytá vášeň Mario Cimarro sa v posledných mesiacoch v slovenských médiách dosť prepiera. Dôvodom sú závažné obvinenia, s ktorými prišla jeho bývalá partnerka Broňa Gregušová. Tá verejne prehovorila o udalostiach, ktoré sa podľa jej slov odohrávali za zatvorenými dverami ich spoločného života v Spojených štátoch. Prípad dnes rieši súd a celý spor naďalej pokračuje. Hoci navonok pôsobil ich vzťah harmonicky, Broňa tvrdí, že realita bola úplne iná. Podľa jej slov mala dlhodobo čeliť psychickému aj fyzickému násiliu.
O svojich skúsenostiach začala otvorene hovoriť iba pred nejakým časom, pričom viaceré detaily zverejnila prostredníctvom sociálnych sietí aj rôznych online platforiem. Verejnosť pritom o problémoch dlhé roky vôbec netušila. V súvislosti s Mariom Cimarrom sa navyše opätovne začali pripomínať aj staršie informácie o jeho údajne problematickom správaní voči kolegyniam z hereckej brandže. Hoci sa o podobných incidentoch hovorilo už v minulosti, až po zverejnení výpovedí jeho bývalej partnerky si mnohí začali tieto udalosti spájať do širšieho kontextu.
Po návrate na Slovensko sa Broňa spojila so svojou sestrou Luciou a spoločne spustili projekt Sisters Unmasked. V relácii otvorene rozprávajú o tom, čím si bývalá misska podľa vlastných slov počas života za veľkou mlákou prešla. Pri zverejňovaní informácií musia byť mimoriadne opatrné, pretože súdny proces totiž stále nie je právoplatne ukončený a každé verejné vyjadrenie môže mať vplyv na ďalší priebeh konania. Cimarro skončil v putách. Broňa v jednej z epizód opísala aj udalosti, ktoré nasledovali po zásahu polície.