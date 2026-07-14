Definitívny koniec Brangeliny! Ďalšie dve deti Brada Pitta sa zriekajú jeho mena!

USA - Zdá sa, že medzi Bradom Pittom a jeho deťmi už nezostal takmer žiadny most. Hollywoodsky fešák zažíva ďalšiu bolestivú ranu.
Jeho dcéra Zahara a syn Maddox podnikli oficiálny právny krok, aby sa navždy zbavili priezviska Pitt. Ak súd ich žiadosti vyhovie, budú sa volať už iba Jolie.
Najnovšie odhalené súdne dokumenty ukazujú, že obaja súrodenci museli podľa kalifornských zákonov zverejniť svoje žiadosti o zmenu mena v právnických novinách Los Angeles Daily Journal. Ide o povinný krok pred tým, ako o zmene rozhodne sudca. Maddox zverejňoval oznámenie počas júna, Zahara ho dokončila len pred niekoľkými dňami a už na konci septembra by mala padnúť definitívna pečiatka.
Pre Brada Pitta je to mimoriadne bolestivá správa. Nie je to totiž prvé dieťa, ktoré sa rozhodlo odstrihnúť od jeho mena. Dcéra Shiloh si dala priezvisko zmeniť hneď po dovŕšení plnoletosti a všetky náklady zaplatila z vlastných peňazí. Najmladšia Vivienne zase už dlhší čas vystupuje iba ako Vivienne Jolie a Pittovo meno nepoužíva ani v divadelných projektoch.
Celá situácia prichádza len niekoľko dní po ďalšom symbolickom míľniku. Dvojčatá Knox a Vivienne oslávili osemnáste narodeniny, čím sa definitívne skončila osem rokov trvajúca opatrovnícka bitka medzi Bradom Pittom a Angelinou Jolie. Hoci sa rozvod oficiálne uzavrel už v roku 2024, boj o deti pokračoval až do ich plnoletosti.
Rodinná dráma sa pritom začala už v roku 2016 po rozchode jedného z najslávnejších hollywoodskych párov. Vzťahy medzi hercom a väčšinou detí sa odvtedy postupne zhoršovali. Zahara už vlani pri promócii odmietla použiť priezvisko Pitt a predstavila sa ako Zahara Marley Jolie. Maddox zasa podpísal filmové titulky k projektu svojej mamy už len menom Maddox Jolie. Dnešné právne kroky tak iba spečaťujú to, čo bolo už dlho verejným tajomstvom.
Napriek tomu sa Brad Pitt podľa ľudí z jeho okolia stále nevzdáva nádeje. Zdroje blízke hercovi tvrdia, že verí, že čas raz zahojí staré rany a s deťmi sa opäť zblíži. V posledných rokoch sa vraj sústredí na pokojnejší život, abstinuje od alkoholu a veľkou oporou je mu partnerka Ines de Ramon, s ktorou sa len nedávno objavil na finále majstrovstiev sveta vo futbale.
Ironiou osudu je, že muž, ktorého kedysi svet poznal ako hlavu dokonalej rodiny Brangelina, dnes sleduje, ako sa jedno po druhom jeho deti vzdávajú nielen kontaktu s otcom, ale aj jeho priezviska. A zdá sa, že práve toto môže byť najbolestivejšia kapitola celého hollywoodskeho rozvodu.