Poštípal vás komár alebo kliešť? Lekári povedali, ako rozoznať 11 najčastejších štípancov

LONDÝN – Svrbiace červené pupence nemusia vždy znamenať komárie uštipnutie. Odborníci upozorňujú, že vzhľad štípanca môže napovedať, aký hmyz vás napadol a či hrozia aj vážnejšie zdravotné komplikácie. V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať lekára čo najskôr.
Leto prináša viac času stráveného vonku, ale aj nepríjemné stretnutia s hmyzom. Komáre, kliešte, blchy, ploštice či osy môžu zanechať štípance, ktoré sa na prvý pohľad podobajú. Rozpoznať rozdiel však môže byť dôležité nielen pre správnu liečbu, ale aj pre včasné odhalenie ochorení, ktoré niektoré druhy prenášajú.
Najčastejším letným „vinníkom“ je komár. Jeho uštipnutie sa zvyčajne objaví krátko po kontakte ako malý, vystúpený a silno svrbivý pupenec. U citlivejších ľudí môže byť opuch výraznejší, no vo väčšine prípadov odznie v priebehu niekoľkých dní. Pomôcť môže chladenie, antihistaminiká alebo gél proti svrbeniu, píše The Sun.
Oveľa väčšiu pozornosť si zaslúži kliešť. Ak po jeho odstránení vznikne zväčšujúca sa kruhová vyrážka pripomínajúca terč, môže ísť o prvý príznak lymskej boreliózy. Varovnými signálmi sú aj horúčka, bolesti svalov či únava. V takom prípade je potrebné čo najskôr navštíviť lekára.
Štípance od ploštíc sa objavujú najmä po noci strávenej v posteli. Typické sú malé červené pupence usporiadané v línii alebo skupinách po troch a viac. Nachádzajú sa najmä na odkrytých častiach tela, ako sú ruky, krk alebo tvár. Hoci nie sú nebezpečné, môžu intenzívne svrbieť a ich výskyt často signalizuje zamorenie domácnosti plošticami.
Blšie štípance bývajú drobné, veľmi svrbivé a najčastejšie sa objavujú na členkoch, nohách alebo v miestach, kde prilieha oblečenie. Charakteristickým znakom môže byť drobný svetlý bod v strede pupenca. Odborníci odporúčajú miesto neškriabať, aby sa nezapálilo.
Poštípanie muchničkami alebo piesočnými muškami je často bolestivejšie než komárie štípance. Na koži vznikajú červené opuchy, niekedy aj pľuzgiere. V tropických oblastiach môžu niektoré druhy prenášať aj parazitárne ochorenia, preto sa pri zhoršovaní príznakov odporúča lekárske vyšetrenie.
Uštipnutie pavúkom je vo väčšine prípadov neškodné a prejavuje sa začervenaním, miernym opuchom či svrbením. Výnimkou sú jedovaté druhy, ktoré môžu vyvolať silnú bolesť, nevoľnosť alebo ďalšie celkové príznaky. V Európe sú však takéto prípady zriedkavé.
Osy, včely a sršne spôsobujú bolestivé bodnutia, ktoré sa zvyčajne prejavia okamžitým opuchom a pálením. Najväčšie riziko predstavujú pre alergikov. Ak sa po bodnutí objaví dýchavičnosť, opuch tváre alebo jazyka či závraty, ide o život ohrozujúcu alergickú reakciu a treba okamžite volať záchrannú službu.
Lekári upozorňujú, že väčšina štípancov sa zahojí bez komplikácií. Odbornú pomoc však odporúčajú vyhľadať v prípade silnej alergickej reakcie, príznakov infekcie, vysokej horúčky alebo ak sa po uštipnutí kliešťom objaví typická kruhová vyrážka. Správne rozpoznanie pôvodcu totiž môže výrazne urýchliť liečbu a v niektorých prípadoch predísť vážnym zdravotným následkom.