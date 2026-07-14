Dovolenka v Chorvátsku sa zmenila na horor: Dvaja Česi našli tašku plnú peňazí, urobili osudovú chybu

MALI LOŠINJ - Dovolenka v chorvátskom letovisku Mali Lošinj sa pre dvoch českých turistov zmenila na poriadnu drámu. Namiesto oddychu na plážach Jadranského mora skončili v pondelok v predbežnej väzbe. Dôvodom je luxusná taška plná peňazí, ktorú našli pohodenú na zemi, no namiesto odovzdania polícii si ju podľa vyšetrovateľov chceli nechať. Z rozprávkového nálezu navyše chýba nezanedbateľná suma.
K celému incidentu došlo podľa portálu Burin v piatok podvečer okolo 19:00. Dvojica Čechov sa prechádzala mestom Mali Lošinj, keď pri ceste zbadala ležať látkovú tašku luxusnej značky. Keď do nej nazreli, čakalo ich šokujúce prekvapenie. Vo vnútri sa nachádzalo celkovo 45 300 eur. Drvivá väčšina peňazí – rovných 45 000 eur – bola zabalená v papierovej obálke, zatiaľ čo zvyšných 300 eur bolo v peňaženke. Okrem hotovosti taška obsahovala aj osobné doklady a veci majiteľa a jeho detí.
Nálezcovia však neurobili to, čo im ukladá zákon, a nález polícii nenahlásili. Keď ich muži zákona vypátrali a zadržali, zistili, že v taške chýba presne 6 100 eur. V pondelok popoludní sa obvinení Česi postavili pred vyšetrujúceho sudcu Župného súdu v Rijeke. Štátne zastupiteľstvo pre nich pre obavu z úteku žiadalo väzobné stíhanie, čomu sudca v plnom rozsahu vyhovel.
Obaja obvinení pred súdom svorne tvrdia, že sú nevinní. Priznávajú síce, že na tašku narazili náhodne pri prechádzke, no dôrazne odmietajú, že by si chýbajúce tisíce eur privlastnili. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje a chorvátske orgány preverujú, kde skončili chýbajúce peniaze a aký bude ďalší osud oboch českých dovolenkárov.