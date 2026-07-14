Záhadná smrť Rastislava (†60): Jeho telo našli po dvoch dňoch v GAUČI, miestni sú v ŠOKU!

ĽUBOCHŇA - Policajní vyšetrovatelia z Ružomberka v týchto dňoch riešia mimoriadne citlivý prípad. Ide o nebohého 60-ročného Rastislava z Ľubochne. Najskôr bol niekoľko hodín nezvestný, potom telo objavili na šokujúcom mieste.
Prípadu sa venovala TV JOJ. Koncom víkendu Rastislava totiž objavili v ukladacom priestore v gauči. Nezvestný bol asi deň, no už predtým sa príbuzným nepozdávalo to, kde sa vlastne nechádza. Telo našli v rodinnom dome jeho príbuzného. Rastislava už po objavení zachrániť nedokázali. Ležal tam už dlhšie.
Objavil ho jeho vlastný brat
Na mŕtve telo v gauči narazil brat, ktorý mal informáciu oznámiť na tiesňovú linku. Nájsť ho mal v nedeľu okolo 18:00 hodiny podvečer v spomínanom gauči. Policajné zložky zakrátko prišli k domu nebohého brata. Celý priestor okamžite oblepili páskou a na mieste zasahoval nielen technik, ale aj súdny lekár. Tí sa zaoberali aj zabezpečovaním stôp. Pracovali až do nočných hodín.
"Bol to mierny, absolútne milý chlap. Volal som susede, či o tom vie, a vraj tam doma ležal dva dni," reagoval sused. Miestni ho vnímali ako nekonfliktnú osobu. Dokonca mal pracovať pre obec a žil v blízkosti rodiny svojho brata.
Začali trestné stíhanie
Polícia teraz vyšetruje všetky okolnosti a príčiny úmrtia. Právne kroky však už rozbehli. "Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Ružomberku začal v predmetnej veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Na určenie presnej príčiny smrti zosnulého bola nariadená súdna pitva," povedala televízii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.
Citlivosť celého prípadu nateraz polícii neumožňuje prezradiť ďalšie podrobnosti.