Je to nezodpovedné ignorovať: Juhokórejský prezident chce riešiť dostupnosť potratovej tabletky

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong v utorok nariadil vláde, aby preskúmala možnosti, ako umožniť ženám bezpečne užívať tabletku na prerušenie tehotenstva s účinnou látkou mifepristón ešte predtým, než na to bude prijatý potrebný právny rámec. Informuje správa agentúry Jonhap.
Prezident počas zasadnutia vlády uviedol, že juhokórejské ženy si túto tabletku priamo nakupujú zo zahraničia, aby obišli domáce obmedzenia, pričom riskujú vlastné zdravie. „Aj keby to vláde spôsobovalo určité ťažkosti, musíme im (ženám) umožniť, aby ju mohli užívať adekvátnym spôsobom,“ povedal prezident na zasadnutí v Modrom dome, tradičnom sídle a výkonnom úrade hlavy štátu Južnej Kórey.
Hoci interrupcie nie sú v Južnej Kórei nezákonné, právny rámec určujúci, do ktorého štádia tehotenstva možno umelé prerušenie tehotenstva vykonať, a podmienky jej vykonávania zatiaľ nebol prijatý. I Če-mjong vyzval k pragmatickému prístupu k tejto otázke a uviedol, že ak by sa táto záležitosť neriešila, bolo by to zo strany vlády „nezodpovedné“. Zároveň navrhol, aby mali lekári právo rozhodovať o predpísaní tabletky namiesto toho, aby si ju ženy kupovali zo zahraničia.