Lietajúci Rus poslal internet do kolien: VIDEO Testoval nový Putinov arzenál

MOSKVA - Ruský experiment s mohutnou zbraňou sa zmenil na scénu, ktorá baví internet. Vojak po stlačení spúšte stratil nad guľometom kontrolu, roztočil sa spolu s ním a napokon skončil vo vzduchu.
Na papieri to možno vyzeralo ako dobrý nápad. Zobrať mohutný letecký guľomet, upevniť ho na jednoduchý pozemný podstavec a vyskúšať, čo dokáže. Praktická skúška však priniesla výsledok, ktorý zrejme nikto z prítomných neočakával.
Sociálnymi sieťami sa šíri video zachytávajúce ruského vojaka pri streľbe z nezvyčajnej zbraňovej zostavy. Len čo stlačí spúšť, mohutný guľomet sa začne nekontrolovane otáčať. Muž sa ho spočiatku zúfalo drží, no vzápätí už spolu so zbraňou krúži okolo jej osi.
O niekoľko sekúnd neskôr ho sila roztočeného mechanizmu doslova vymrští do vzduchu.
Z vojaka bol na chvíľu „letec“
Na záberoch vidieť, ako sa muž snaží udržať zbrane aj po tom, čo nad ňou očividne stratil kontrolu. Guľomet pokračuje v otáčaní a vojak sa s ním dostáva do čoraz divokejšieho kolotoča.
Napokon sa pustí alebo je vymrštený a dopadne na zem. Po chvíli sa však opäť objaví na nohách. Z pozadia je navyše počuť smiech ďalšieho prítomného muža.
Video sa rýchlo začalo šíriť po internete a „lietajúci Rus“ sa stal terčom množstva vtipov.
Guľomet patrí na bojový vrtuľník
Podľa vojenského analytika Dawida Kamizelu, na ktorého upozornil poľský portál Onet, ide o viachlavňový guľomet JakB-12,7. Zbraň kalibru 12,7 milimetra bola skonštruovaná predovšetkým pre sovietske bojové vrtuľníky Mi-24.
V pôvodnom použití je súčasťou stabilizovaného zbraňového systému vrtuľníka. Na videu však bola upevnená na jednoduchom otočnom podstavci na zemi.
Práve takáto nezvyčajná konštrukcia mohla prispieť k tomu, že strelec po začatí paľby nedokázal zbraň udržať pod kontrolou.
„Čo sa stane, keď niekto vezme viachlavňový vrtuľníkový guľomet JakB-12,7, začne sa k nemu správať ako k obyčajnému ťažkému guľometu a asymetricky ho pripevní k podstavcu? Rusi sa to rozhodli zistiť,“ komentoval video Kamizela.
Experiment proti dronom?
Nie je jasné, na aký účel mala improvizovaná zostava slúžiť. Jednou z možností je, že Rusi skúšali vytvoriť pozemnú zbraň použiteľnú proti dronom.
Takéto vysvetlenie však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené. Rovnako nie je nezávisle overené, kde a kedy video vzniklo ani či pri nevydarenom experimente utrpel vojak nejaké zranenia.
Isté je iba to, že skúška dopadla úplne inak, než si jej účastníci zrejme predstavovali. Namiesto ukážky ničivej palebnej sily vzniklo video, ktoré teraz baví sociálne siete.
A muž za spúšťou si na vlastnej koži vyskúšal, že zbraň skonštruovaná pre bojový vrtuľník nemusí byť najlepším kandidátom na improvizovaný kolotoč.