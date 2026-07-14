Starostka si mala pred šoférovaním vypiť, teraz KONEČNE prehovorila: Celé je to INAK a vraj chcela zabrániť krádeži!

MALATINÁ - Počas víkendu sa až do priveľkej pozornosti dostala starostka Malatinej Tatiana Červeňová. Tá si mala v obci užívať tradičné Bačovské dni, pričom sa vo veľmi dobrej nálade zabávala aj na pódiu s jedným s účinkujúcich. O niekoľko hodín sa však začala šíriť informácia, že si mala sadnúť za volant po tom, ako užila alkohol. Jej vysvetlenie prichádza až po niekoľkých hodinách od medializovania incidentu. Prípadom sa ešte stále zaoberá polícia, aj keď starostka bola zo zadržania prepustená na základe rozhodnutia prokurátora.
Víkendové oslavy Bačovských dní sa v prípade starostky Tatiany Červeňovej pomerne vymkli z rúk. V skorých ranných hodinách v nedeľu 12. júla totiž polícia zadržala istú 41-ročnú vodičku, ktorá sa odmietla podrobiť dychovej skúške. Neskôr sa ukázalo, že ide práve o starostku Malatinej.
Starostku obce zadržala polícia na Orave po Bačovských dňoch: Fúkať vraj odmietla a skončila v CPZ!
Tá sa len niekoľko hodín pred incidentom objavila aj na príbehu známeho hudobníka a influencera Reného "Rendyho" Strausza. Bolo vidieť aj to, ako starostka tancuje na pódiu.
Fúkať podľa polície nechcela, zadržali ju
Starostka, ktorá kandidovala za stranu Hlas-SD, sa mala vracať z prvého dňa Bačovských dní a cestu jej mala skrížiť policajná hliadka. "Hliadka OO PZ Dolný Kubín v skorých ranných hodinách v obci Malatiná zastavila 41-ročnú vodičku, ktorá sa pri kontrole odmietla podrobiť dychovej skúške. Žena bola obmedzená na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a eskortovaná na policajné oddelenie," uviedla cez víkend hovorkyňa KR PZ v Žilina Zuzana Šefčíková. Po tomto úkone starostku zadržali a skončila v cele predbežného zadržania, odkiaľ bola prepustená na základe podnetu prokurátora. Červeňovej nevzniesli ani obvinenie.
"Strana Hlas odsudzuje akékoľvek nezodpovedné konanie za volantom, najmä vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Takéto konanie predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky," napísala strana k medializácii Červeňovej prípadu.
Starostka sa po niekoľkých hodinách ozvala
Televízia Markíza neskôr starostku Červeňovú hľadala na jej úrade. K incidentu sa im napokon vyjadrila, ale mimo kamery. Jej vysvetlenie môže niektorých prekvapiť, no podľa jej slov sa len snažila zabrániť trestnému činu.
Chcela vraj zabrániť ukradnutiu auta, a tak zatiahla ručnú brzdu
Šoférovať sa vraj nechystala a jej sadnutie za volant súvisí s tým, že sa vraj snažila zasiahnuť v "nečakanej situácii". Priznala, že s poslancami si síce vypili, no zaparkované auto pri obecnom úrade sa podľa Červeňovej slov malo stať terčom neznámeho muža.
Ten si sadol za volant a začal vraj cúvať. Rozbehla sa teda za ním a v domnienke, že chce auto ukradnúť zatiahla ručnú brzdu, až keď muž z auta vystúpil. Toto auto vraj potom presúvala. Ďalšie podrobnosti si Červeňová už nechala pre seba.
Prípadom sa však naďalej zaoberá polícia, ktorá vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Starostka chce podľa televízie pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami opäť kandidovať.